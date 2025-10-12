Какви симптоми показват, че е необходимо да се провери щитовидната ви жлеза?

Основната функция на щитовидната жлеза и причината за нейното съществуване е производството и секрецията на тиреоидните хормони Т4 и Т3. Тиреоидните хормони са основните регулатори на организма и са от решаващо значение за осъществяването на всички процеси, които протичат във всички органи и тъкани.

Според Американската асоциация по щитовидната жлеза, здравата щитовидна жлеза, чрез производство на хормони, помага на тялото да използва енергия, да се затопля и поддържа правилното функциониране на мозъка, сърцето и мускулите...

Симптомите се появяват, когато не функционира правилно, което е индикация, че трябва да посетите лекар.

Хипотиреоидизъм – симптоми

Според лекарите, класическите симптоми на хипотиреоидизъм могат да включват умора, запек, чувствителност към студ, нередовна менструация, „мъглива глава“, суха кожа или наддаване на тегло, като честотата се увеличава с възрастта.

Хипертиреоидизъм - симптоми

Свръхактивната щитовидна жлеза ще причини симптоми като учестен пулс, тревожност, тремор, чувствителност към топлина, нередовен менструален цикъл, проблеми със съня и загуба на тегло. Това състояние не е много често срещано. Ако сте забелязали само един от тези симптоми, това не означава непременно, че имате проблем с щитовидната жлеза.

Важно е да знаете, че всички споменати симптоми не са много специфични за щитовидната жлеза, но ако сте ги забелязали всички, тогава е време да посетите лекар.

Според Световната здравна организация жените са по-склонни да страдат от заболявания на щитовидната жлеза, като една на всеки три жени има възел в щитовидната жлеза, а една на всеки десет има някакъв вид дисфункция на щитовидната жлеза.

Щитовидната жлеза се нуждае от йод, за да функционира правилно и да произвежда достатъчно хормони, от които тялото се нуждае. Недостигът на достатъчно йод в тялото може да влоши здравето ви и да проправи пътя за състояния като гуша или хипотиреоидизъм. Следните храни са полезни за щитовидната жлеза.

Кисело мляко – Млечните продукти са пълни с йод, но в умерени количества. Нискомасленото кисело мляко е добър избор и осигурява около 50 процента от препоръчителния дневен прием.

Бразилски орехи – те са богати на селен, който е важен и за функцията на щитовидната жлеза. Жените, които редовно консумират селен, са по-малко склонни да развият заболяване на щитовидната жлеза или гуша, показват изследвания.

Риба – рибата е друг добър източник на това хранително вещество и учените наскоро стигнаха до заключението, че хората, които живеят далеч от морето и нямат достъп до риба като източник на храна, имат по-висок шанс да развият гуша.

Яйца – едно яйце съдържа около 16 процента йод и 20 процента селен, което означава, че е перфектна храна за здравето на щитовидната жлеза.