Лекар разкрива често срещана грешка, която разваля съня ви през зимата

С понижаването на температурите много хора имат проблеми със съня, а един лекар посочва най-честата причина за това. Според насоките на Британската национална здравна служба (NHS), качественият сън е ключов за психичното здраве – той подобрява настроението, намалява стреса и помага при тревожност, а на възрастните се препоръчва да спят от седем до девет часа.

Д-р Гарет Най, лекар и преподавател по биомедицински науки в Университета в Салфорд, казва, че един навик често нарушава нощния сън - прегрятата спалня. Макар че може да изглежда логично да се увеличи отоплението в студените зимни нощи , това всъщност може да има обратен ефект, пише Express.

Грешка, която нарушава естествения процес на заспиване

Още: 5 неща, които трябва да махнете от нощното шкафче, за да спите по-добре

„Част от процеса на заспиване е спадане на телесната температура. По-ниските стайни температури обикновено насърчават по-добър сън, но внезапните студени вълни могат да причинят треперене и дискомфорт“, обяснява д-р Най.

Когато спалнята е твърде топла, тялото по-трудно се охлажда.

„Това пречи на естественото понижаване на основната температура, което сигнализира на мозъка, че е време за сън. Стая, която изглежда уютна преди лягане, може да доведе до неспокоен сън по-късно, тъй като тялото трябва да работи по-усилено, за да регулира топлината“, добавя той. Последиците често са събуждане с чувство на горещина, изпотяване и неспокойствие в ранните часове на сутринта.

Идеална температура и затопляне на леглото

Още: Полезно ли е наистина да се събуждате в 5 сутринта?

Разбира се, това не означава, че трябва да спите на студено. Фийби Стрийт, експерт по съня в Pretty You London, казва, че е най-добре стаята да е по-студена, а леглото по-топло.

„Най-комфортната температура за спане е между 16 и 18 градуса. По-добре е да затоплите леглото, отколкото цялата стая през нощта. Краткото използване на нагревателна подложка под завивката може да премахне първоначалния хлад. Дългите, леки пижами и спално бельо на няколко тънки слоя позволяват по-добър контрол на топлината без прегряване“, съветва тя.

Значението на топлите крака

Д-р Най подчертава, че краката също играят по-голяма роля, отколкото си мислим.

Още: Защо хората, които хъркат, не се притесняват сами?

„Когато краката са топли, кръвоносните съдове се разширяват, което помага на тялото да отделя топлина по-лесно и понижава вътрешната температура – ​​сигнал за започване на сън“, казва той.

В него се цитира проучване от 2018 г., което показва, че хората, които спят с чорапи, заспиват средно със седем минути по-бързо, спят по-дълго и се събуждат по-рядко от тези без чорапи.

„Най-добре е да са от естествени материали и да не са тесни, защото тесните чорапи затрудняват кръвообращението и имат обратен ефект“, заключава лекарят.