Лекар разкрива най-добрата закуска и две храни, които избягва

Закуската е най-важното хранене за деня, затова трябва да се опитаме да я направим възможно най-здравословна. Ето защо потърсихме отговор на въпроса: Какво ядат онколозите за закуска?

Овесена каша с плодове, ядки и семена

Д-р Дженифър Макуейд, доцент и лекар-учен по медицинска онкология за меланом в Тексаския университет, казва, че всяка сутрин яде овесена каша с ленено семе, няколко конопени семена, тиквени семки и шепа ядки за закуска. Добавете към това и малко сушени плодове, за да придадете на кашата много фибри, пише „Today“.

Пълнозърнест тост с фъстъчено масло и плодове

Елизабет Платц, епидемиолог по рака и професор в Центъра за всеобхватно онкологично лечение „Сидни Кимел“ в университета „Джонс Хопкинс“, казва, че всяка сутрин, в продължение на години, е ядяла пълнозърнест препечен хляб, намазан с фъстъчено масло и нарязани плодове.

Освен това, лекарката яде разнообразни сезонни плодове, които съпругът ѝ купува от пазара – праскови и нектарини.

Платц, който изучава рисковите фактори за рак на простатата и дебелото черво, внимава да избягва големи скокове на кръвната захар сутрин, защото хипергликемията, или високата кръвна захар, е свързана с преддиабет и бъдещ риск от рак.

„Въпреки че фъстъченото масло, което ям, е с високо съдържание на мазнини, то има по-бавно покачване и по-бавно спадане (на кръвната захар)“, обяснява тя.

Ако не яде фъстъчено масло върху препечен хляб сутрин, ще яде овесени ядки с пресни плодове.

Протеинови барчета

Онколог, който има две деца на три и една година у дома, казва, че няма друг избор, освен да приема няколко протеинови барчета сутрин.

Но той има специфични изисквания към плочките, които избира.

„Обикновено търся неща, които имат поне 12 грама протеин, а в идеалния случай малко над 20 грама“, казва той. Повече от това и барът има тенденция да придобива „варовит“ вкус, казва той.

Камат също се опитва да яде протеинови барчета с 4 до 6 грама фибри и по-малко от 15 грама захар.

„Някои от тези (протеинови барчета) също добавят много витамини от група В, витамин С и други подобни“, добавя той.

Кисело мляко със семена и горски плодове

„През последните няколко години научихме много за чревния микробиом и как той може да допринесе както за риска от рак, така и за резултатите от рака“, казва Макуейд, поради което се опитва да включи пробиотични храни – като кисело мляко – в диетата си.

Тя яде обикновено, неподсладено кисело мляко и добавя смес от семена и сушени плодове или пресни горски плодове, особено къпини и малини.

Но тя се грижи да яде само естествено ферментирало кисело мляко, а не кисело мляко с добавени по-късно добри бактерии. Когато тези бактерии присъстват естествено, има по-голямо разнообразие от бактерии, обяснява тя.

Тя също обича да яде обикновено, обезмаслено гръцко кисело мляко с боровинки за закуска или като лека закуска в средата на деня, „защото осигурява чудесен протеин, ниско е съдържанието на захар и плодовете имат антиоксидантни свойства“, обяснява тя. Ако забележи, че плодовете се развалят, тя ги хвърля във фризера, за да си направи смути с гръцко кисело мляко и малко протеинов прах.

Пържени яйца със сезонни зеленчуци

Що се отнася до превенцията на рака, консумацията на много зеленчуци и листни зеленчуци е висок приоритет. Но може да е трудно да ги приемем на закуска.

Ето защо Макуейд често включва сотирани зеленчуци в предварително приготвена фритата с яйца. Те използват богати на фибри зеленчуци като спанак, къдраво зеле, швейцарско манголд или глухарче. Други често срещани съставки за фритата включват чесън и лук, „и те всъщност са фантастични пребиотични храни“, обяснява тя, които могат да подобрят здравето на чревния ѝ микробиом.

Яйцата, особено жълтъците, могат да бъдат спорна храна. За Макуейд „яйцата са чудесен източник на постни протеини и някои добри мазнини“, казва тя. Но тя все пак се грижи да ги консумира умерено.

Какво онколозите избягват да ядат за закуска:

1. Преработено месо

„Най-голямото нещо, което виждам у хората, когато закусват, е, че ястията им често са с много високо съдържание на червено месо и преработени меса, като бекон или наденица. Бих стоял далеч от тези неща и бих се съсредоточил повече върху постни източници на протеини“, казва Камат, чиято специалност е колоректален рак.

Консумацията на по-малко месо като цяло, и по-малко преработено и червено месо в частност, е свързана с намаляване на колоректалния рак.

„Ако обаче е нещо, което някой наистина харесва, отделете ден за това, може би през уикенда. Идеята, че никога не можете да имате нещо, което наистина ви харесва, е обезсърчителна, но помислете за умерено хранене“, предлага Комен.

2. Предварително опаковани, захарни или силно преработени храни

„Това, което наистина препоръчвам на пациентите си, са пълноценни храни. Трябва да можете да разпознавате всичко в чинията си и да знаете съставките в нея“, казва Макуейд.

Предварително опакованите храни за закуска, като много зърнени храни и инстантните овесени ядки, обикновено съдържат добавени захари и рафинирани въглехидрати, които експертите обикновено избягват. Тези храни „съдържат и много емулгатори и стабилизатори“, които могат да имат отрицателно въздействие върху чревния микробиом, обяснява Макуейд.

Закуските със сладкиши също попадат в тази категория, казва Комен.

„В момента може да изглеждат вкусни, но след малко ще огладнеете.“