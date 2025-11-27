Не яжте банани, ако имате някое от тези три заболявания - те могат да бъдат опасни

За някои хора със специфични здравословни проблеми , прекомерната консумация на банани или дори редовната им консумация може да причини повече вреда, отколкото полза.

Бананите често са хвалени като „здравословна закуска“, пълна с калий, фибри, витамини B6 и C, но подобно на много други храни, те не са универсално безопасни за всеки.

Кои хора трябва да бъдат внимателни?

Хора с тежко бъбречно увреждане

Бананите са богати на калий, което е полезно за здравето на сърцето и кръвното налягане. Пациентите с намалена бъбречна функция или на диализа обаче са изложени на риск от хиперкалиемия (високи нива на калий в кръвта), според Heart.org . Твърде много калий може да причини сърдечни аритмии или дори сърдечен арест.

Хора, които използват лекарства, които значително повлияват нивата на калий

„Таймс ъф Индия“ добавя, че ако приемате лекарства като калий-съхраняващи диуретици, АСЕ инхибитори, алдостеронови антагонисти или ARNI сърдечни лекарства, консумацията на храни, богати на калий (като банани), може да причини странични ефекти.

Хора с диабет, които трябва да поддържат много прецизен контрол на въглехидратите

Един средно голям банан съдържа около 26 грама въглехидрати, което може да бъде значителна част от дневния прием за хора, които трябва стриктно да следят приема си на въглехидрати.

Защо се случва това?

Калий

Бананите са добър източник на калий, който е полезен в повечето случаи, помагайки за регулиране на кръвното налягане, сърдечната функция и нивата на течностите в тялото. Но когато бъбреците не могат да го отделят правилно, излишният калий става опасен, се казва в проучването.

Въглехидрати

Въпреки че бананите не са „помпозно сладки“, за хора, които трябва да следят приема си на захар и въглехидрати, бананите могат да бъдат значителна част от диетата им, според клиниката в Кливланд.

Какво можеш да направиш?

Ако имате хронично бъбречно заболяване или сте на сърдечна терапия, която влияе на калия, не забравяйте да се консултирате с нефролог или кардиолог, преди да въведете големи количества банани в диетата си.

Помислете за алтернативи с по-ниско съдържание на калий, например някои други видове плодове или намалете порцията банани.

Ако сте диабетик или следите приема си на въглехидрати, бананите могат да бъдат част от вашата диета, но внимателно планирани, комбинирани с протеини или фибри, които забавят покачването на кръвната захар.

Винаги проверявайте състоянието на лабораторните си изследвания, нивата на калий в кръвта, бъбречната функция, терапиите, които използвате, и коригирайте диетата си съответно.