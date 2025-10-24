Ниските нива на магнезий - Лош сън, тревожност и постоянна умора?

Магнезият играе ключова роля за поддържането на здравето на костите, сърдечната функция и мускулната функция. Той също така подпомага контрола на кръвната захар, синтеза на протеини и производството на ДНК и РНК.

Магнезият набра огромна популярност в социалните медии през последната година. От по-добър сън до подобрена физическа активност, магнезият се разглежда като широко разпространено решение на множество здравословни проблеми. Въпреки че магнезият поддържа стотици химични реакции в тялото, неговият дефицит е доста често срещан в различни възрастови групи. Дефицитът на магнезий е разпространен при хора с диабет, ниска абсорбция, хронична диария и цьолиакия. Хората с разстройство, свързано с употребата на алкохол, също са изложени на повишен риск от дефицит. Недостатъчните нива на магнезий в организма могат да допринесат за някои неприятни симптоми, засягащи както психическото, така и физическото здраве. Продължете да четете, за да научите как.

Влияние на ниските нива на магнезий върху здравето

1. Може да допринесе за тревожност

Ниските нива на магнезий могат да допринесат за симптоми на тревожност и също така да предизвикат стрес. Магнезият участва в регулирането на невротрансмитерите, които изпращат сигнали в нервната система. Ниските нива на магнезий могат да нарушат баланса на невротрансмитери като серотонин, който помага за регулиране на настроението. Това нарушаване може да увеличи нивата на тревожност, правейки хората по-склонни към стрес и чувство на безпокойство. Освен това, магнезият играе роля в стресовата реакция на организма, като помага за регулиране на нивата на кортизол, известен още като хормон на стреса.

2. Лош сън

Магнезият сега се използва често за регулиране на цикъла на съня, тъй като допринася за регулирането на съня чрез поддържане на здравословни нива на GABA (гама-аминомаслена киселина), невротрансмитер, който насърчава релаксацията. Недостатъчният магнезий може да доведе до намаляване на активността на GABA, което може да доведе до затруднено заспиване или поддържане на съня. Освен това, магнезият помага за мускулната релаксация и може да предотврати нощните мускулни крампи, които нарушават съня.

3. Постоянна умора

Умората е свързана с няколко здравословни състояния. Тя може също да показва дефицит на магнезий. Ниските нива на магнезий могат да доведат до умора, като повлияят на производството на енергия. Магнезият участва в синтеза на АТФ (аденозин трифосфат), молекулата, която осигурява енергия за различни клетъчни процеси. Недостигът може да доведе до по-ниски енергийни нива и повишено чувство на умора и летаргия. Освен това, недостатъчният магнезий може да повлияе на мускулната функция, което води до слабост или умора по време на физическа активност.

6 признака, които показват изключително ниски нива на магнезий в организма

Други симптоми на магнезиев дефицит включват мускулни крампи, лошо здраве на костите, високо кръвно налягане и неравномерен сърдечен ритъм.

Разбиране на значението на магнезия

Как да поддържаме адекватни нива на магнезий в организма

Няколко храни са естествено богати на магнезий. Някои от най-добрите хранителни източници включват спанак, къдраво зеле, тиквени семки, бадеми, кашу, киноа, кафяв ориз, леща, мазна риба, авокадо и банани.

Включването на тези храни в диетата ви може да помогне за поддържане на оптимални нива на магнезий и потенциално да облекчи симптомите, свързани с дефицит. Ако обаче се нуждаете от добавки , потърсете медицинска помощ и се консултирайте със специалист.