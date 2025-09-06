Симптоми, които показват, че ви липсва магнезий

Как този минерал влияе на тялото ни?

Ако си спомните за химията в гимназията, елементът магнезий може смътно да ви накара да се сетите за периодичната таблица. Използва се за облекчаване на самолетите. Използва се за направата на фойерверки. Среща се и в редица питателни храни, които тялото ви използва, за да се поддържа.

Точно както магнезият кара фойерверките да светят по-ярко, той се използва от телата ни, за да оживи редица функции. Магнезият в тялото ви помага за превръщането на храната в енергия, регулира нервната ви система и създава нови протеини.

Може би вече сте запознати със свойствата на магнезиевия сулфат (известен още като английска сол) във ваната ви да намалява стреса и облекчава болката . Магнезият се препоръчва и като лекарство за борба с мигрена .

Като част от вашата диета, магнезият е важен и за ежедневните функции на тялото ви. Националните здравни институти (NIH) казват, че тялото ви използва магнезий за цял набор от задачи, които ви поддържат здрави, като например:

Регулиране на кръвното налягане.

Регулиране на кръвната захар.

Производство на протеини, кости и ДНК.

Мускулна функция.

Нервна функция.

„В крайна сметка, осигуряването на достатъчно магнезий в тялото ви не само ви помага да поддържате добро здраве като цяло, но също така може да ви помогне да се справите със стреса, мигрената или мускулните болки“, казва д-р Умеда.

Магнезият е най-важният минерал за хората, тъй като участва в повече от 300 процеса, които протичат в тялото.

Те включват ускоряване на метаболизма, освобождаване на енергия от храната и създаване на протеини. Без всички тези функции тялото не би функционирало правилно.

Магнезият действа само ако е в правилен баланс с калция, а това съотношение е особено важно, за да се избегне раздразнителност, лоша клетъчна функция или, в най-лошия случай, клетъчна смърт.

Ако обаче забележите повече от един от следните симптоми, имате недостиг на магнезий:

Главоболие, мигрена, умора, световъртеж, сънливост, нервност, раздразнителност, мускулни болки, мускулни крампи и загуба на апетит са най-лесно забележимите симптоми.

Тялото не може да произвежда магнезий самостоятелно, затова е много важно да му се осигуряват необходимите количества.

При възрастни това е 300-400 мг и можете да постигнете тази цифра, като пиете 3-4 дл натурална минерална вода, съдържаща магнезий, всеки ден.

Бременните жени, кърмещите майки, спортистите и хората със сърдечни заболявания се нуждаят от по-големи количества магнезий.

Храни, които са добри източници на магнезий:

Зелени листни зеленчуци (спанак, швейцарско манголд), ядки, тиквени семки, слънчогледови семки, чушки, смокини, банани…

1. Успокоява нервната система, подобрява съня

2. Увеличава енергията

3. Подобрява метаболизма

4. Спомага за балансиране на нивата на натрий, калий и калций в организма

5. Намалява крампи, болка и мускулно напрежение

6. Облекчава мигрена и предотвратява депресия

7. Поддържа здравето на сърцето и кръвоносните съдове

8. Допринася за здравето на костите и зъбите

9. Отличен за детоксикация на тялото

10. Намалява риска от диабет тип 2