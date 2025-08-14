Опасно ли е да имате ниски нива на холестерол?

Нивата на HDL намаляват в резултат на съвременния начин на живот

Липопротеините с висока плътност (HDL), известни още като добрия холестерол, са от съществено значение за елиминирането на липопротеините с ниска плътност (LDL) и излишния холестерол от кръвния поток и прехвърлянето им в черния дроб за елиминиране. Въпреки това, голям брой хора имат нива на HDL под 40 mg/dL, което се счита за нездравословно и повишава риска от сърдечно-съдови проблеми, според диетологът Анджали Мукерджи.

В скорошната си публикация в Instagram, Анджали споменава, че нивата на HDL холестерола намаляват в резултат на съвременния начин на живот. Страхът от хранителни мазнини, прекомерно преработените храни и заседналият начин на живот са допринесли за проблема. Докато намаляването на LDL холестерола е често срещан фокус, повишаването на HDL холестерола е също толкова важно за здравето на сърцето.

Ниските нива на HDL представляват риск за здравето на сърцето: Диетолог споделя съвети за естествено повишаване на добрия холестеролДиетологът Анджали Мукерджи споделя съвети за повишаване на „добрия“ холестерол или липопротеините с висока плътност (HDL).

Още: Това е симптом за висок холестерол, които се появява по ръцете

Ниските нива на HDL представляват риск за здравето на сърцето: Диетолог споделя съвети за естествено повишаване на добрия холестерол

Нивата на HDL намаляват в резултат на съвременния начин на живот

Липопротеините с висока плътност (HDL), известни още като добрия холестерол, са от съществено значение за елиминирането на липопротеините с ниска плътност (LDL) и излишния холестерол от кръвния поток и прехвърлянето им в черния дроб за елиминиране. Въпреки това, голям брой хора имат нива на HDL под 40 mg/dL, което се счита за нездравословно и повишава риска от сърдечно-съдови проблеми, според диетологът Анджали Мукерджи.

В скорошната си публикация в Instagram, Анджали споменава, че нивата на HDL холестерола намаляват в резултат на съвременния начин на живот. Страхът от хранителни мазнини, прекомерно преработените храни и заседналият начин на живот са допринесли за проблема. Докато намаляването на LDL холестерола е често срещан фокус, повишаването на HDL холестерола е също толкова важно за здравето на сърцето.

Още: Тази мазнина "стопява" холестерола

Начини за естествено повишаване на нивата на HDL

Анджали Мукерджи споделя следното ръководство за естествено повишаване на нивата на HDL и повишаване на „добрия“ холестерол в сърцето ви:

1. Упражнявайте се ежедневно

Първият съвет е да спортувате редовно. Нивата на HDL могат да се повишат естествено чрез бързо ходене, колоездене, плуване или силови упражнения поне по един час всеки ден. След известно време дори малко упражнения, като бързо ходене в продължение на 30 минути, могат да имат благоприятен ефект.

Още: 4 лесни начина да намалите бързо холестерола

„Упражненията повишават нивата на HDL. Затова започнете да спортувате, независимо дали е разходка или силова тренировка, всяко движение за около час на ден“, казва Анджали.

2. Яжте добри мазнини

Втората стратегия е да се включат здравословни мазнини в диетата. Въпреки широко разпространеното погрешно схващане, че мазнините са лоши, някои мазнини могат да помогнат за понижаване на холестерола. Доказано е, че умерената употреба на гхи насърчава синтеза на HDL.

„Консумирайте редовно по една супена лъжица гхи и това ще повиши добрия холестерол“, съветва Анджали.

Още: Откриха кой евтин зеленчук сваля лошия холестерол с 20%

Освен това, Анджали казва, че храните, богати на омега-3 мастни киселини, осигуряват допълнителна полезна добавка. Освен че повишават HDL, орехите, лененото семе, авокадото и семената от перила могат да помогнат за поддържането на здравословно съотношение между омега-3 и омега-6, намалявайки възпалението и подобрявайки транспорта на холестерола.

Според Анджали Мукерджи, авокадото е друга храна, полезна за HDL, която съдържа фибри и полезни за сърцето мазнини. Липидният профил може да се промени забележимо, ако хората заменят преработените закуски с няколко резена авокадо или шепа бадеми

Бяло или червено месо? Най-здравословният избор според ново изследване

В обобщение, сърцето ви може да е по-уязвимо, ако нивата на HDL холестерола са под 40. Добрата новина е, че холестеролният ви профил може да се подобри значително чрез малки, редовни промени, като например ежедневно упражняване и внимателно включване на здравословни мазнини.