Перилен препарат в диспенсъра или барабана на пералнята: кой е най-ефективният метод

Когато се мисли за перални машини с предно или горно зареждане , често възниква въпросът коя е по-добра. Макар че изборът на правилната с всички най-нови функции е важно решение във всяко домакинство, едно съображение, което често се пренебрегва, е къде да се сложи перилният препарат за оптимално почистване. Някои хора се кълнат, че ще слагат препарата си в диспенсъра, докато други предпочитат да го слагат в барабана - особено за специфични видове перилни препарати или по-стари машини. Има ли един най-добър вариант?

Като цяло, поставянето на перилния препарат в диспенсъра е по-добрият вариант в повечето случаи. Въпреки че има разлики между прахообразните и течните перилни препарати, които трябва да знаете , и двата трябва да се добавят в отделението за препарат на пералнята съгласно указанията на етикета.

Пералнята промива диспенсъра с вода по време на началната част от цикъла на пране, което позволява на препарата да се разтвори и да се разпредели по-добре в цялото пране. Това е изключително важно за високоефективните перални, тъй като те използват по-малко вода като цяло. Смесването на препарата и водата преди добавянето им към прането е ключово за предотвратяване на петна или остатъци по дрехите от неразреден препарат.

Кога е най-добре да се слага перилен препарат в барабана

Има няколко случая, в които е за предпочитане да поставите перилен препарат в барабана на пералнята, а не в диспенсъра. Вероятно сте използвали капсулите за пране неправилно през цялото време и не сте имали представа – те са специално проектирани да се поставят в барабана, а не в отделението за препарат.

Това е така, защото изискват по-голям обем вода, за да се разтворят напълно, което се случва в основния барабан, а не в затвореното пространство на диспенсъра. Ако поставите капсулата в диспенсъра, вместо в барабана, има голяма вероятност тя да не се разтвори напълно. Това може да доведе до запушване на диспенсъра или да остави остатъци по дрехите ви, плюс това прането ви няма да бъде напълно чисто. Винаги е най-добре да прочетете указанията на гърба на контейнера с капсулите – повечето ще ви насочат да поставите капсулата в барабана, докато е празна, след което да заредите дрехите върху капсулата.

Освен това, някои перални машини с горно зареждане не са снабдени със специален дозатор. В тези случаи най-добрата практика е първо да добавите течния или прахообразния перилен препарат в празния барабан. След това напълнете контейнера до около една трета с вода и добавете мръсното пране като последна стъпка. Важно е да следвате този ред, за да се уверите, че перилният препарат е правилно разтворен и смесен с водата, преди да влезе в контакт с дрехите. В противен случай може да се окажете с оцветени или все още мръсни дрехи.