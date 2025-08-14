Само така е правилно да изсушите и съхранявате билки

Билките от вашата градина са най-добри, когато се използват пресни, но винаги има повече, отколкото можете да използвате за един сезон. Ето тук идва ред на това да се научите как да сушите билки. Сушенето на въздух е не само най-лесният и най-евтиният начин за сушене на пресни билки, но този бавен процес на сушене може също да помогне за запазване на етеричните масла на билките, което помага за запазване на техния вкус.

Преди да започнете

Сушенето на въздух работи най-добре с билки, които нямат високо съдържание на влага, като дафинов лист , копър , ангелика , майорана, риган , розмарин , лятна чубрица и мащерка .

За да запазите най-добрия вкус на тези билки, ще трябва или да ги оставите да изсъхнат по естествен път, или да използвате дехидратор за храна. Микровълновата печка или фурната на ниска степен може да изглеждат като удобен пряк път, но всъщност те сготвят билките до известна степен, намалявайки съдържанието на масло и вкуса. Използвайте тези уреди само в краен случай.

Ако искате да консервирате билки със сочни листа или високо съдържание на влага, като босилек , лук , мента и естрагон, можете да опитате да ги изсушите с дехидратор, но за най-добро запазване на вкуса, помислете за замразяването им. Лесно е и дори по-бързо от сушенето.

Кога да берете билки за сушене

Събирайте билки, преди да цъфтят, за да се насладите на най-пълния си вкус. Ако сте брали клони през целия сезон, вероятно растенията ви никога няма да имат възможност да цъфтят. Въпреки това, до края на лятото дори билките, които все още не са цъфнали, ще започнат да вехнат с охлаждането на времето. Това е подходящ момент да започнете да събирате и сушите билките си.

Отрежете клоните в средата на сутринта. Оставете сутрешната роса да изсъхне от листата, но ги берете, преди растенията да увехнат на следобедното слънце.

Не отрязвайте цялото растение, освен ако не планирате да го замените. Никога не трябва да отрязвате с повече от 2/3 или да премахвате повече от около 1/3 от клоните на растението наведнъж.

След като се изсушат и съхраняват в херметически затворени контейнери, билките ще запазят добрия си вкус до една година.

Закачете билките с главата надолу

Най-старият начин за сушене на билки е да вземете връзка, да я окачите с главата надолу в топла и проветрива стая и да оставите природата да свърши работата.

Как да съхраняваме билки

След като приключите процеса на сушене:

Изхвърлете всички плесенясали билки

Изхвърлете всички изсушени билки, които показват и най-малки признаци на мухъл. Той само ще се разпространи.

Премахване на плесенясали листа от стръкче мента

Съхранявайте билките в херметически затворени контейнери

Съхранявайте сушените си билки в херметически затворени контейнери. Малките буркани за консервиране са подходящи. Найлонови торбички с цип също ще свършат работа. Вашите билки ще запазят повече вкус, ако съхранявате листата цели и ги смачкате, когато сте готови да ги използвате.

Добавяне на сушени билки в найлонови торбички с цип

Етикетирайте и датирайте контейнерит си.

Поставете контейнерите на хладно и сухо място

Поставете контейнерите на хладно и сухо място, далеч от пряка слънчева светлина. Можете да изберете кехлибарени буркани за консервиране, предназначени да блокират слънчевата светлина.

Съвети за използване на сушени билки

Можете да започнете да използвате билките си, след като процесът на сушене и съхранение приключи:

Когато искате да използвате билките си в готвенето, просто издърпайте стъблото и натрошете листата в саксията. Трябва да можете да разхлабите листата, като прокарате ръката си надолу по стъблото.

Използвайте около 1 чаена лъжичка натрошени сушени листа вместо 1 супена лъжица пресни билки.

Сушените билки е най-добре да се използват в рамките на една година. С загубата на цвят, те губят и вкуса си.