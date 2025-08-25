Ще бъде като нова: Как да почистите фурната си

След като приготвите сместа, ще ви е необходимо:

Преди да започнете да почиствате стъклото на фурната си, уверете се, че имате следното под ръка:

Почистването на стъклото на фурната не е задача, която често е начело в списъците ни със задачи. Най-добрият начин за почистване на стъклото на фурната е спорен, но ние сме събрали различни методи, които да ви помогнат. Но това е едно от местата в нашите кухни, което може да се омазни и замърси много бързо. От течащи лазани до пръски от яхния и други, лесно е да се разбере защо може да стане толкова мръсно. За да постигнете перфектно чиста стъклена врата на фурната, продължете да четете.

Почистването на фурната и стъклото на фурната не е задължително да е досадно – трикът е да знаете как да го направите бързо и ефективно. Тук нашите експерти от Ovenclean ви дават най-добрите трикове за почистване на стъклото на фурната и ви дават насоки как да го поддържате без надрасквания и свежо. По-долу са дадени няколко различни метода за почистване на стъклото на вратата на фурната и пукнатините, използвайки натурални продукти.

Почистете стъклото на фурната с натурални продукти

Ако търсите почистващ препарат за стъкло на вратата на фурната, който е напълно натурален, тези продукти ще ви свършат работа. Докато каустичните почистващи препарати за фурни може да имат своето време и място, почистването на стъклото не е задължително да включва използването на агресивни химикали. Като направите смес от сода бикарбонат и оцет, можете да получите фантастични резултати, използвайки почистващия препарат за стъкло на вратата на фурната по-долу, като направите стъклото на фурната си да изглежда като ново. Според нас това е най-добрият начин за почистване на стъклото на фурната.

Сода бикарбонат или бакпулвер

Гъби против надраскване

Бял оцет

Чиста микрофибърна кърпа

Топла, сапунена вода

Гумени ръкавици

След като приготвите сместа, ще ви е необходимо:

Извадете стъкления панел отпред на фурната и го поставете в мивката

Покрийте стъклото със сместа за почистване на фурната

Оставете за около половин час или за една нощ, ако петната са особено силни

Направете същото и със стъклото на фурната, като внимавате да избегнете нагревателни елементи.

Напръскайте стъклото в мивката и фурната с бял оцет

Уверете се, че почистващата паста е образувала пяна

С помощта на гъба, която не драска, избършете излишната мазнина. Обърнете специално внимание на евентуално залепнала храна.

Повторете този процес няколко пъти

Изплакнете стъклото с топла сапунена вода

Изплакнете с чиста, хладка вода

Полирайте с микрофибърна кърпа

Как да почистите вратата на фурната си

Сега стигаме до препарат за почистване на врата на фурна и как да почистим врата на фурна. Почистването на стъклената врата на фурната и пукнатините понякога може да бъде труднодостъпно. Някои фурни имат завинтени стъклени панели, които не изглеждат така, сякаш трябва да се свалят. Но за да почистите ефективно всяко стъкло на фурната си, това може да е единствената ви възможност. Ако не сте сигурни дали да използвате препарат за почистване на стъклена врата на фурна, може би е по-добре да го оставите на професионалист, но ако искате да опитате сами, следвайте тези стъпки:

Отворете вратата на фурната и вижте какви винтове я държат заедно

Вземете съответната отвертка

Вижте ръководството на вашата фурна, за да видите как да свалите вратата на фурната

Разглобете вратата и поставете стъклото хоризонтално върху кърпа

Следвайте инструкциите по-горе за почистване на стъклото на фурната с натурални продукти

Сглобете отново вратата на фурната, като внимателно следвате инструкциите в ръководството за употреба.

Нашите най-добри съвети как да почистите стъклената врата на фурната, без да я надраскате

Имайте предвид, че когато търкате, твърдите парчета храна могат да надраскат стъклото на фурната. Винаги подхождайте внимателно и проверявайте за остатъци, които биха могли да повредят стъклото на фурната.

На пазара има много специализирано оборудване за почистване на фурни, но обичайните домакински почистващи препарати би трябвало да работят добре. Важно е обаче да се уверите, че не използвате абразивни почистващи гъби, които биха могли непоправимо да надраскат стъклото.

Може да е изкушаващо да изстържете упоритите замърсявания с острие или нож. А когато във фурната ви има много мръсотия, не винаги е лесно да видите ефектите от драскането, докато не изплакнете саждите. Опитайте се да не използвате остри инструменти, за да надраскате фурната си, особено по вратата. Може да съжалявате по-късно!