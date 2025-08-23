Трик, с който да предотвратите скокове на кръвната захар

Високата кръвна захар, или хипергликемията, се превръща във все по-често срещан проблем, особено сред хора със синдром на поликистозните яйчници (СПКЯ), преддиабет, затлъстяване или фамилна анамнеза за диабет. Постоянно повишените нива на глюкоза могат да доведат до сериозни здравословни проблеми, включително диабет, сърдечни заболявания и проблеми с бъбреците. Съвременният начин на живот, характеризиращ се с преработени храни, заседнали навици и нередовни хранителни модели, допълнително увеличава риска. За да помогне за естественото управление на кръвната захар, диетологът Анджали Мукерджи сподели проста, но ефективна диетична стратегия.

Тя сподели с хората прост трик, който ще им помогне да балансират кръвната захар. Съветва първо да консумират зеленчуци и протеини, а след това въглехидрати.

„Например, ако вечерята ви включва пилешко месо, зеленчуци, чапати и дал, започнете с пилешкото и зеленчуците“, каза Мукерджи. „Комбинацията от фибри, протеини и здравословни мазнини забавя усвояването на захарта в кръвния поток. След като приключите с тях, яденето на чапати или други въглехидрати няма да причини внезапен скок на кръвната захар“, добави тя.

Тя обясни също, че протеините и зеленчуците имат нисък гликемичен индекс, което помага за контролиране на нивата на глюкозата, намалява желанието за сладко, предотвратява прекомерното натрупване на мазнини и намалява риска от дългосрочни здравословни проблеми.

Защо това работи

Протеините и зеленчуците имат нисък гликемичен индекс, което означава, че се усвояват бавно и не причиняват бързо покачване на кръвната захар. Този метод помага при:

Контролиране на нивата на кръвната захар

Намаляване на желанието за захар

Предотвратяване на прекомерното натрупване на мазнини

Намаляване на риска от дългосрочни здравословни проблеми, включително диабет.

Съветите на Мукерджи се фокусират върху последователността на хранене, а не върху елиминирането на хранителни групи. Редът – първо протеини, след това зеленчуци и накрая въглехидрати – може значително да повлияе на начина, по който тялото ви реагира на храненията.

Науката зад това

Зеленчуците осигуряват фибри, които забавят усвояването на захарта.

Протеинът допълнително забавя храносмилането и стабилизира нивата на инсулин.

Заедно те намаляват скока на глюкозата от следващите въглехидрати, като например ориз или чапати.

Анджали Мукерджи казва: „Това е малка промяна с мощни дългосрочни резултати.“

