Сушени смокини в зехтин – рецепта за плодородие и балсам за стомаха

Древният свят е имал благоговейна привързаност към смокините. Те са възхвалявани както в Библията, така и в ислямските текстове. В Египет те са били предлагани на боговете, докато гърците са смятали смокините за дар от тях.

Днес учените биха сметнали обикновената смокиня, Ficus carica , за малко по-малко от чудодейна храна. Но ако търсите здравословно лакомство, което е божествено сладко, бихте могли да намерите и по-лошо.

„Няма да е подходящо средство за каквото и да било“, каза Кристофър Гарднър, професор по медицина в Станфордския университет в Калифорния. „Но мисля, че е чудесна и недооценена съставка, която може да се използва по много начини.“

Освен това, каза той, „те са супер лесни за хапване.“

Гарднър е специалист по хранене в Центъра за изследвания на превенцията към Станфордския университет, но експертният му опит със смокините идва от това, че е фен. Той купува сушени смокини от местния фермерски пазар и изяжда около половин килограм седмично.

Той също така има смокиново дърво в двора си, но предпочита сушени пред пресни. Може да е трудно да се хванат смокини в пик на зрялост, каза той. След като са набрани, те издържат само от пет до седем дни, въпреки че Калифорнийският консултативен съвет по смокините казва, че могат да се съхраняват в хладилник до две седмици.

Така или иначе, смокините предлагат много полезни свойства.

Според Министерството на земеделието на САЩ, една сурова смокиня има около 37 калории. С това получавате около 2,5% от препоръчителното дневно количество калий, плюс магнезий (2%), желязо (1%) и калций (1%).

Шест сушени смокини , според USDA, ви осигуряват около 125 калории и по-високи количества магнезий (8%), калий (7%), калций (6%) и желязо (6%).

Смокините съдържат и витамин К, който може да промени ефективността на лекарството за разреждане на кръвта варфарин.

Сушените смокини съдържат и здравословни фитохимикали (хранителни вещества на растителна основа) и антиоксиданти (химикали, които могат да помогнат за предотвратяване на увреждането на клетките), макар и не по начин, който ги отличава, каза Гарднър. „Не мисля, че някога ще отидете на лекар, който ще каже: „О, Боже мой, имате болест, причинена от недостиг на смокини – почти нищо друго не съдържа този фитохимикал!“

Смокините са възхитително сладки и има причина за това: много естествена захар. Шест сушени смокини съдържат около 24 грама. Това се компенсира от разумно количество фибри, каза Гарднър – около 5 грама или повече от 17% от препоръчителната дневна стойност.

Сушените смокини в зехтин са отлични за плодовитост и се препоръчват за двойки, които имат затруднения със зачеването, както и за тези, които планират да имат потомство.

– Те служат като помощно средство и за двамата партньори, а при мъжете имат добър ефект върху потентността и плодовитостта. Добри са и за жени в менопауза – казва диетологът Верица Тодорович в Instagram.

Освен това се смята, че тази комбинация може да помогне за регулиране на нивата на FSH (фоликулостимулиращ хормон), които често са по-ниски поради стрес. Препоръчително е да се приема по една смокиня сутрин на гладно.

– Сушените смокини в зехтин са балсам за стомаха, използват се за премахване на различни бактерии, язви, могат да се използват и като помощно средство срещу хемороиди, запек, анемия, чревни заболявания, бронхит... Тази смес често се нарича универсално лекарство – добавя Тодорович.

Рецепта за сушени смокини в зехтин

Необходими са ви 40 сушени смокини (разрязани наполовина), които трябва да накиснете в литър студено пресован нерафиниран зехтин, който сте изсипали в стъклен буркан. Сложете го в хладилник да престои 40 дни. След 40 дни приемайте по една (разполовена) смокиня всеки ден на гладно, поне 30 минути преди закуска.

Приемайте половин смокиня непрекъснато в продължение на 20 дни, два пъти годишно.