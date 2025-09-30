Тъпа болка зад очите и в челото: Как да разпознаем синусовото главоболие и какво го причинява?

Как се проявява синусовото главоболие и какво го причинява?

Синусното главоболие причинява болка в лицето и е симптом на синусови инфекции – синузит. За разлика от други главоболия, синусовите главоболия причиняват тъпа болка зад очите, в скулите, челото или носа. Обикновено тези главоболия изчезват, когато синусовата инфекция отшуми. Ако обаче този вид болка продължи повече от седмица, се препоръчва медицински преглед, пише „E-kliika“ .

Синусното главоболие е симптом на синусови инфекции (синузит) и причинява необичайна болка, която се разпространява по цялото лице. Тя се появява поради натиск от различни източници в синусите. Най-често се появява в резултат на синусова инфекция или синузит, но може да се дължи и на алергии, хронично възпаление или носни полипи.

Понякога инфекциите са причинени от бактерии или гъбички. Когато синусите ви се инфектират, те се подуват и тялото ви произвежда повече слуз. Това само по себе си може да причини синусово главоболие. Ако бактериите започнат да се размножават, може да се развие бактериална инфекция. Бактериите произвеждат газове, които оказват натиск върху синусите ви и причиняват болка.

Симптоми на синусова инфекция:

запушен или хремав нос

гъста слуз при издухване на носа

слуз в задната част на гърлото (постназално капене)

зъбобол

намалено обоняние

неприятен дъх.

Алергиите като причина за синусови главоболия

Алергиите, особено полените, могат да причинят синусно главоболие. Алергените причиняват запушване и възпаление на синусите. Хората с алергии изпитват симптоми като:

кихане

червени или сълзящи очи

сърбеж в гърлото

сърбящи очи

запушен нос.

Полипи и анатомични промени в носа

При хора с полипи, слузта не може да се оттича правилно от носа и синусите, което ги прави податливи на инфекции. Има няколко състояния:

Носните полипи са безболезнени образувания, които могат да причинят запушване, ако пораснат достатъчно големи.

Девиация на носната преграда – състояние, при което носната преграда не е симетрична, което води до запушване на единия носов проход.

Уголемени сливици – ако са твърде големи, те могат да блокират оттичането на секретите. При деца, които нямат напълно развити синуси, това често причинява хроничен синузит.

Зъбни проблеми

Проблемите със зъбите също могат да доведат до синусово главоболие. Ако корените на горните ви зъби стърчат в синусите, те могат да причинят запушване на секретите и да се превърнат в източник на повтарящи се инфекции.

