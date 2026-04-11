Защо никога НЕ трябва да връщате черупките от яйца в картонената опаковка

Разбира се, това е удобен начин да поддържате нещата подредени, когато вдигате буря, но се оказва, че връщането на черупките от яйца в картонената кутия с останалите неразбити яйца е голямо „не-не“ за безопасността на храните. Причината? Кръстосано замърсяване.

Полезни свойства на яйчените черупки: Как да ги използвате в градината?

Когато става въпрос за боравене с яйчени черупки в кухнята, има някои предпазни мерки, които трябва да се вземат. Но знаете ли, че има някои добри приложения за използваните яйчени черупки? Ето как да поддържате всичко чисто и някои по-добри приложения за празните ви черупки.

Съхранение на яйца

Първо най-важното. Когато пазарувате яйца, винаги проверявайте дали черупките са чисти и без пукнатини. Не е забавно да разберете по трудния начин, че кутията за яйца, която сте избрали в магазина, съдържа спукано яйце Въпреки бъркотията, съществува риск от излагане на бактерии като салмонела.

Ако вие сте виновникът и случайно счупите яйце, което не планирате да използвате веднага, прехвърлете го в чист съд с капак и го охладете до два дни. Пълното му сваряване ще убие всички бактерии, които могат да се образуват.

Съхранявайте яйцата в оригиналната им опаковка в най-студената част на хладилника, средния или долния рафт. Запазете отделението за яйца на вратата за подправки като кетчуп и горчица. Съхранението на яйцата на вратата ги излага на температурни промени всеки път, когато вратата се отваря и затваря. Използвайте яйцата в рамките на три седмици след покупката.

Как да използвате яйчени черупки

Тор

Така че, вместо да задържате потенциално опасни отпадъци, поемете предпазна мярка и изхвърлете празните картонени кутии и напуканите черупки веднага. Или, още по-добре, хвърлете черупките в кошче за компост или ги използвайте в градината си.

Хранителните вещества в яйчените черупки ги правят евтин тор за растенията. Можете да ги накиснете във вряща вода за една нощ, за да направите вода от яйчени черупки, или да смачкате яйчените черупки в кухненски робот. Вашата градина ще ви благодари. Яйчените черупки са добър източник на калциев карбонат, който насърчава растежа и удължава живота на растението. Той понижава pH нивото на почвата, правейки я по-алкална и по-малко киселинна.

Не забравяйте да познавате растенията си. Не е желателно да използвате яйчени черупки върху растения , които предпочитат киселинна почва.

Черупките на яйцата също помагат за предотвратяване на недостиг на калций, който причинява черни петна, известни като гниене на цветовете при плододаващи растения, и възпират вредители като елени и някои буболечки да гризат градината ви.

Стартиране на семена

Тъй като черупките от яйца са толкова богати на хранителни вещества за вашата градина, те са чудесни съдове за засяване на семена . Когато разсадът е готов за разсаждане, целият му плод, заедно с черупката, може да се засади директно в земята или в саксия. Просто не забравяйте да стиснете черупката, за да могат корените да пораснат. Черупката от яйца ще се разложи и ще помогне за наторяването на растението.