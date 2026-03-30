Защо трябва да ядете здравословни мазнини на гладно

Започването на деня с правилните храни може да окаже голямо влияние върху това как се чувствате. То влияе върху начина, по който тялото ви усвоява хранителните вещества и дори върху това как енергийните ви нива остават балансирани през цялата сутрин. Докато повечето хора се фокусират върху протеини и въглехидрати за закуска, има няколко ползи от приема на здравословни мазнини в тялото още сутрин.

Това е най-доброто време за упражнения за здравето на сърцето ви

В публикация, споделена в Instagram, диетологът Дийпсика Джайн препоръчва определени мазнини, които подпомагат храносмилането, усвояването на хранителни вещества и трайното чувство за ситост, когато се консумират на празен стомах. Тя пише: „Започнете деня си с някоя от тези мазнини.“

Източници на мазнини, които можете да консумирате на гладно:

Още: 4 храни за здрава щитовидна жлеза

1. Гхи

Най-добре е да се пие гхи на празен стомах. „Гхи всъщност може да помогне за подобряване на производството на маслена киселина в червата. Това може да помогне за намаляване на възпалението на червата и укрепване на чревната бариера“, казва диетологът. Най-добре е да се приема с топла вода, но трябва да се избягва, ако имате висок холестерол или проблеми с жлъчния мехур.

Чиа срещу тиквени семки: Кой е по-добър източник на протеини и фибри?

Освен противовъзпалителните си ефекти, бутиратът в гхи може също да помогне за подобряване на общото здраве на червата . „Бутиратът играе важна роля в подхранването на клетките на чревната лигавица и насърчаването на храносмилателното здраве“, казва Шерер. Това подхранване на чревната лигавица от бутират, заедно с неговите противовъзпалителни свойства, може да помогне за поддържането на силен чревен микробиом .

2. Ядки

Още: Колко полезен е тъмният шоколад? Не всички са еднакви, как да изберете най-здравословния?

Тя продължава: „Взимам два бразилски ореха или можете да вземете и орехи, но ядките имат качествена мазнина, която всъщност може да балансира хормоните ви и да не ви даде скок в нивата на захарта.“ Накисването им предварително може да подобри смилаемостта им.

3. Непрясно кокосово масло

Кокосовото масло от върджин е висококачествен вариант за консумация на гладно. То предлага 90% наситени мазнини, които могат да повишат енергията, да подпомогнат метаболизма и да насърчат чувството за ситост. Според Дипсиха, кокосовото масло подобрява и функцията на щитовидната жлеза.

4. Несолено масло

Още: Чай от жасмин - природен еликсир за здравето ви

Несоленото масло е отлично за консумация на празен стомах, за да осигури устойчива енергия, да подпомогне усвояването на хранителните вещества и да подобри чувството за ситост. „Маслото всъщност може да помогне за балансиране на кръвната захар, а също и на хормоните ви“, заключава тя.

Още: Какво се случва, ако ядете яйца всеки ден в продължение на 14 дни?

Препоръчително е да се съсредоточите върху ненаситените мазнини като ядки, а не върху големите количества наситени мазнини като масло или гхи, за да контролирате нивата на холестерола.