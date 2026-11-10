В ход е нов сценарий за сваляне на Благомир Коцев, екипът му видя "преврат" от "олигархичния модел"

Готви се нов опит за отстраняване на варненския кмет Благомир Коцев чрез пореден сигнал до Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна, свързан с предполагаемо неправомерно използван отпуск, научи Actualno.com. Това е същата сага, с която два пъти ОИК беше алармирана през 2025 - годината, в която градоначалникът прекара около 5 месеца в ареста заради воденото дело за корупция, описвано от него и от "Продължаваме промяната" и "Демократична България" като политическа атака.

Пиар екипът на Благомир Коцев потвърди пред нас, че замисълът на тази "акция" е опит да се отстрани градоначалникът в последната година от мандата, когато по закон не се изисква провеждане на предсрочни местни избори до следващите редовни. През последната година тези слухове във Варна се разпространяваха усилено.

ОИК ще се събере още тази сряда, в 18 ч., като очакванията са да реши на заседанието си, че ще иска документи, които да отрекат или потвърдят твърденията в сигнала. Документите ще бъдат поискани от общинската администрация - тя ще трябва да покаже кога и как е отсъствал кметът.

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ГЕРБ и "Възраждане" могат да изберат свой кмет за една година?

Предишните два подобни сигнала и последвалата липса на произнасяне от страна на ОИК паднаха с решение на Административен съд - Варна, който прекрати делото през февруари тази година.

Сега таймингът на новия сигнал, подаден от гражданката Сара Димова, е доста любопитен, защото Коцев тъкмо навлезе в последната една година от мандата си. Той спечели местните избори през есента на 2023 г., надделявайки на втори тур срещу Иван Портних с 53,06% подкрепа срещу 41,52% за кандидата на ГЕРБ. Ако сега ОИК-Варна вземе решение за предсрочно прекратяване на кметските правомощия на Благомир Коцев, по закон нови избори няма да има. Причината - когато остава по-малко от една година до край на мандата, се избира непряко кмет, който да управлява до следващите редовни избори. Те ще са през октомври 2027 г.

Общинският съвет във Варна се състои от 51 общински съветници, като няма твърдо сформирано мнозинство, а решенията се вземат с плаващи мнозинства. В ОбС обаче през настоящия мандат се очертава ясно изразено опозиционно мнозинство срещу кмета Благомир Коцев (ПП-ДБ), което се активира по ключови административни и финансови въпроси.

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Най-устойчивата конфигурация за гласуване, която често действа в противовес на администрацията на градоначалника, се състои от ГЕРБ, „Възраждане“ и бизнес формациите „Алтернативата на гражданите“ и „Български гласъ“. Това блокиращо мнозинство се активира при вземането на решения, ограничаващи правомощията на кмета - например орязването на правата му за вътрешни бюджетни размествания без санкция от Общинския съвет. Точно това се случи през есента на 2024 г. Тогава Коцев свърза директно "Алтернатива на гражданите" с ТИМ.

Снимка: БГНЕС

"Тази акция включва определени групи, много подразнени от моя въпрос дали тези 30 милиона ще влязат в стадиона, или в нещо друго. Тук има коалиция, която отдавна иска да ограничи моите правомощия. Да, имате право да ги ограничите, не отричам. Искате го всички – и ГЕРБ, и "Възраждане" и ТИМ, извинявайте - "Алтернатива на гражданите". Всички искате да ограничите моите правомощия. Днес сте заедно. Бойко Борисов ви събра – и "Възраждане", и ГЕРБ, и ТИМ – в една група", заяви тогава Благомир Коцев.

Ето и разпределението на мандатите в Общинския съвет във Варна:

"Продължаваме Промяната" – "Демократична България" (ПП-ДБ): 8 места

ГЕРБ: 8 места

"Възраждане": 7 места

"Алтернатива на гражданите": 6 места

"Български гласъ": 5 места

Земеделски съюз Ал. Стамболийски: 5 места

БСП за България: 3 места

ДПС: 3 места

ИТН: 2 места

Левицата: 2 места

СДС: 1 място

МК Свобода (ВМРО-БНД; Консервативна България, Бъдеще за родината): 1 място.

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"Едната хипотеза е чист реваншизъм - правим го, защото можем да го направим. Тук ключовото е, че ОИК е в състава си от 2023 г., когато ГЕРБ и "Възраждане" доминират, имат мнозинство. Това далеч не е политическата реалност в момента, което им позволява да не търпят твърде големи политически негативи от подобна акция. Тук има един елемент на опортюнизъм, който е много угоден на ГЕРБ и "Възраждане"", сподели пред нас ръководителят на комуникациите на Благомир Коцев - Антон Желев.

Евентуално отстраняване на Коцев обаче ще влезе в съда - т.е. няма да бъде мигновено, а ще има няколко рунда, докато не се стигне до Върховния административен съд (ВАС).

"Заради опозицията на кмета Коцев срещу този олигархичен модел, който владее Варна от 30 години, мисля, че е много добре групирана кохортата от недоброжелатели, и съвсем спокойно могат да се организират за подобен преврат. Но интересна е динамиката спрямо Радев и неговото управление, защото всеки един опит да се свали Коцев, ще доведе до протести, които - рано или късно - ще се обърнат и срещу Радев. Моето лично разбиране е, че на Радев това не е угодно да се случва", допълни Желев.

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Варна има и доста голям бюджет за усвояване, което би могло да позволи "кражба" при потенциално отстраняване на кмета предсрочно, смята той. По думите му, конфигурацията в Общинския съвет при следващи местни избори ще е доста различна - ОбС едва ли ще е толкова фрагментиран при настоящата политическа доминация в страната на Румен Радев и "Прогресивна България".

Новият сигнал: може ли кмет, който е в ареста, да бъде свален заради неправомерно използван отпуск?

На 9 ноември Сара Димова е подала сигнал до ОИК-Варна, в който посочва, че от медийни публикации през 2025 г. е разбрала за предишни сезирания на органа във връзка с "неправомерно използван отпуск" от страна на кмета на Варна за 2025 година. Тя не е открила информация в сайта на ОИК-Варна дали комисията е разгледала тези сигнали, и посочва, че ОИК не се е произнесла повече от една година. Така се създавало впечатлението, че ОИК-Варна "разпъва чадър" над кмета Коцев, "прикривайки негови очевидни нарушения".

Тя настоява за извършване на проверка и произнасяне по случая, като проверката да се разшири за цялата календарна 2025 г., както и за периода 1 януари - 5 ноември 2026 г.

Наша проверка в Търговския регистър по три имена установи, че Сара Димова е едноличен собственик на фирмата "Сарая - Ин" ЕООД, чийто предмет на дейност е "експлоатация и отдаване под наем на недвижими имоти, туристически услуги, настаняване, всички други сделки и услуги, които не са забранени със закон".

Що се отнася до предишните два сигнала до ОИК-Варна за отпуска на Коцев, тогава се проверяваше дали ползваният от него отпуск надвишава законовите прагове за освобождаване (например изискването за 30 дни неплатен отпуск), но се установи, че той е ползвал само 8 дни неплатен отпуск, което не е достатъчно основание за отстраняване по закон. Той ползва и различни видове платен отпуск, докато беше задържан, а чрез негови заповеди зам.-кметът Павел Попов временно изпълняваше функциите.

Коцев бе в следствения арест от началото на юли до края на ноември 2025 г., след като беше обвинен заедно с варненските общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов (ПП), както и с бизнесмена Ивайло Маринов, за участие в организирана престъпна група с цел искане на подкупи. В края на октомври същата година прокуратурата добави нови обвинения на Коцев – за искане на подкуп и за принуда, но вече твърди, че той е участвал само в престъпно сдружаване. През настоящата година бе добавено още едно обвинение: Благомир Коцев с ново обвинение, опитал "съзнателно да сключи неизгодна сделка".

Двама души бяха сигнализирали ОИК-Варна през 2025 г. с твърдение, че Коцев трябва да бъде отстранен заради неправомерно отсъствие. Те са 21-годишен студент - Дамян Христов, който казваше, че за сигнала му е помогнал „Дядо Коледа“, и бивша общинска служителка, която е свидетелка по делото срещу Коцев - Биляна Якова.

Според BIRD.bg Христов се е позовавал на „публикации в електронни медии и в социалните мрежи“ - според тях временният кмет на Варна Попов е казал, че след 30 октомври 2025 г. Коцев не може повече да ползва отпуск и да отсъства от работа. В написването на сигнала са участвали и други хора, призна студентът пред разследващата медия.

Вторият сигнал е на Биляна Якова-Атанасова – бивша ръководителка на провален проект за обновяване на градския транспорт във Варна. Тя е свидетелка по делото срещу Коцев. Едно от новите обвинения, които прокуратурата му повдигна в края на октомври 2025 г., е за принуда - заради това, че, според нейни показания, кметът е поискал от Якова да прехвърли малко над 3 млн. лева от сметка на общината към сметка на дружеството „Градски транспорт“. Якова не е изпълнила разпореждането и е била освободена.

Снимка: БГНЕС

Съдът вече се произнесе, а Бойко Борисов разпореди на квотата на ГЕРБ в ОИК-Варна да подкрепи Коцев

През февруари тази година Административният съд във Варна прекрати делото за отпуска на кмета. Магистратите оставиха без разглеждане жалбата срещу мълчаливия отказ на Общинска избирателна комисия (ОИК) - Варна да се произнесе дали Коцев неправомерно е ползвал отпуск, докато беше в ареста. Според съда жалбата на Якова е недопустима поради липса на правен интерес за подателя ѝ - тя не попада сред субектите, които според Изборния кодекс и Закона за местното самоуправление имат право да оспорват решенията или отказите на ОИК, посочиха съдиите.

Сега представителка на ПП-ДБ в ОИК твърди, че по-скоро няма да има възможност комисията да не се произнесе по същество, както стана по-рано.

Коцев излезе от ареста през ноември 2025 г. срещу парична гаранция от 200 000 лв. (събрана бързо от негови поддръжници) и към момента продължава да бъде кмет на Варна.

"ОИК е политически орган. Сегашният състав на ОИК-Варна отразява политическата реалност от 2023 година. В крайна сметка всеки опит да бъда отстранен в рамките на последната година от мандата посредством заговор, който веднъж вече не успя, може да има само една цел – овладяването на Варна от същите онези хора, които варненци изхвърлиха от местната власт през 2023 година", коментира Коцев пред Mediapool. "Убеден съм, че както тогава, така и сега варненци нямат никакво желание в общината да се завърнат олигарсите, които управляваха града в сянка в продължение на години".

Миналата година лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов се изказа против предсрочно прекратяване на мандата на Коцев. Партията му има блокираща квота в избирателната комисия и той разпореди да се гласува в подкрепа на кмета. "Не искам служебни победи", каза тогава Борисов и поиска от представителите на ГЕРБ да гласуват "против" всяко такова предложение: "Не се целим в служебни победи": Борисов призова ГЕРБ в ОИК-Варна да гласуват против прекратяване мандата на Коцев.