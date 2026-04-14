Кой е Петер Мадяр и как спечели хората в Унгария

При падането на комунизма Петер Мадяр е бил на девет години. "Имаше една енергия около смяната на режима, която ме завладя като дете", спомня си той, пише германската обществена медия ZDF. В детската си стая той закачил снимка на Виктор Орбан на стената. По онова време Орбан е антикомунистически бунтар - като млад юрист той се превръща в истински герой на унгарското демократично движение през 1989 година, когато публично настоява за изтеглянето на съветските войски от Унгария.

Oколо 27 години по-късно, победата на Петер Мадяр на парламентарните избори в Унгария слага край на 16-годишното управление на Виктор Орбан.

Мадяр изгря политически преди две години

Мадяр, чието фамилно име буквално означава "унгарец", се появи на политическата сцена преди две години - през февруари 2024. Той стана известен за една нощ благодарение на интервю за независимата унгарска онлайн платформа "Партизан". В него Мадяр обяви, че напуска партията "Фидес". "Дълго време бях член на кръга на "Фидес". Досега не можех да кажа нищо, защото съпругата ми все още беше част от системата и се кандидатираше за изборите. Тези, които ме познават, винаги са знаели, че съм критичен елемент. Навън никога, такава е играта, но вътрешно бях критичен по много въпроси", казва тогава Мадяр в интервюто.

Само ден преди това интервю бившата му съпруга Юдит Варга, която беше правосъден министър в правителството на Орбан, се оттегли от всички политически постове след мащабен педофилски скандал: член на партията "Фидес" беше прикрил сексуално малтретиране на деца, за което беше осъден, а по-късно помилван със заповед, подписана от Юдит Варга. Според Петер Мадяр съпругата му е била използвана в този случай като изкупителна жертва.

Бързо след това Мадяр се дистанцира от управляващата партия "Фидес", обвини я в корупция и злоупотреба с власт и публично се отрече от нея. Осветлявайки корупционни практики на управляващите, той се превърна в разобличител, герой и носител на надежда за много хора, които искаха промяна в страната, но нямаха доверие в унгарската опозиция, изтъква обществената медия АРД.

През юни 2024 на вота за Европейски парламент партията на Петер Мадяр "Тиса" спечели в първото си участие на избори 30 процента от гласовете. Класира се на второ място след "Фидес" и напълно засенчи останалата опозиция.

През последните две години Мадяр обикаляше градове и села из цялата страна. Той държеше речи по площади и убеждаваше хората да гласуват за "Тиса", както през февруари тази година по време на изявата си пред 2000 души в центъра на Веспрем, недалеч от езерото Балатон. "Ние сме близо до хората. Две години пътувах из цялата страна. Гордея се, че сме толкова прекрасна общност. Ние имаме 50 000 доброволци, прекрасни специалисти, с които искаме да формираме правителство, 1000 експерти участваха в съставянето на нашата програма."

Наблюдатели: По-малко напрежение между Будапеща и ЕС

Мадяр обеща да възстанови връзките на Унгария със Запада и да сложи край на зависимостта от руската енергия до 2035 година. Същевременно той се стреми към "прагматични отношения" с Москва, посочва по-нататък ZDF. Наблюдателите смятат, че напрежението между Будапеща и ЕС ще намалее при управлението на "Тиса" - Мадяр иска да сложи край на блокадата на Унгария, наложена на средствата от ЕС за Украйна.

За разлика от Орбан, той не отхвърля принципно правото на Украйна на бъдещо присъединяване към ЕС, но е против ускорено присъединяване. Подобно на "Фидес", и "Тиса" отхвърля квотите на ЕС за приемане на мигранти и иска да запази граничната ограда, изградена по времето на Орбан.

По време на предизборната кампания Мадяр използва методите на Орбан. Той се съсредоточи върху базата, с което проникна чак до крепостите на "Фидес" по селата. На митингите му винаги се вееха много национални знамена – израз на патриотизма на унгарските избиратели в стила на Орбан. Неговите последователни и ясни послания, както и умелото използване на социалните медии, допринесоха за възхода му.

Юрист, който обича да играе футбол

Петер Мадяр е роден през 1981 година в семейство на юристи. Самият той също е завършил право. Жени се през 2006 за Юдит Варга. Когато нейната кариера я отвежда в Брюксел, Мадяр постъпва в унгарската дипломатическа служба и работи по законодателните процедури на ЕС. След завръщането си в Унгария започва работа в държавна банка, а след това ръководи агенция за студентски кредити.

Мадяр и Варга се развеждат през 2023 година. Те имат трима сина. Самият Мадяр се определя като религиозен и по собствените си думи обича да готви или да играе футбол с приятели и със синовете си.

Унгария се връща на проевропейски позиции?

В Европейския парламент "Тиса" на Петер Мадяр е част от консервативната фракция на Европейската народна партия (ЕНП). Като победител на изборите в Унгария той обещава да разгради авторитарната система на Орбан и да демократизира Унгария.

Кметът на Будапеща от партията на Зелените Гергели Карачони изразява предпазлив оптимизъм, но отдава заслуженото на Мадяр: "В една нормална, стабилна демокрация човек без никакъв управленски опит трудно би станал министър-председател. Но, за съжаление, Унгария не е стабилна демокрация, а страна, в която един режим трябва да бъде свален от власт. А за това е нужен човек като Петер Мадяр, който е готов да пробие стената с главата си", казва Карачони, цитиран от АРД. В този смисъл кметът на Будапеща пожелава успех на Петер Мадяр.

Източник: Дойче веле