Битката за съда: какво става в Полша?

Полският Конституционен съд е в центъра на ожесточена битка за надмощие между проевропейското лявоцентристко правителство на Доналд Туск и дясноконсервативната опозиция, подкрепяна от президента Карол Навроцки. С помощта на неочакван юридически ход съдиите, избрани от коалицията на Туск, тези дни поеха ръководството на КС.

Краят на кризата, който парализира дейността на най-важния полски съд, обаче не се очертава. Близо 1000 неразгледани дела все още очакват решение, някои от спорните въпроси се точат по десет и повече години. Конституционните съдии през тази година не успяха дори да приемат бюджета си за 2027 година. А Съдът на ЕС констатира още през 2025, че полският конституционен съд "не е нито независим, нито безпристрастен".

"Стари" срещу "нови" съдии

В 15-членния Конституционен съд кипи конфликт между "стари" и "нови" съдии. Седем от тях са избрани още по времето, когато управлението на страната беше в ръцете на дясноконсервативната партия "Право и справедливост" (ПиС ) в периода 2015-2023, а осем бяха избрани от парламента след смяната на властта през декември 2023 по време на лявоцентристкото правителство на Туск.

Богдан Швенчковски, президент на Конституционния съд и бивш политик на ПиС, отказва обаче да допусне петима новоизбрани съдии до работа с аргумента, че не са положили клетвата си пред президента Навроцки, а пред председателя на парламента.

Петимата нови съдии

Петимата нови съдии стояха месеци наред без задачи и без заплати, но в петък вечерта (30 октомври) най-накрая поеха инициативата в свои ръце: най-старата по стаж "нова" съдийка - Анна Корвин-Пиотровска, се обяви за председателка на съда и разпореди "с незабавно действие" едномесечно прекъсване на служебните задължения на Швенчковски и неговия заместник Бартломей Сохански. Освен това на двамата беше забранено да влизат в сградата.

Сваленият председател на съда оказва съпротива

Швенчковски обаче отказа да приеме това решение и обяви, че си остава председател на съда. Привърженици на ПиС, които от седмици стоят на палатки пред сградата на съда, се опитаха да преодолеят оградата му, но опитът им беше осуетен от полицейските части.

Много дясноконсервативни политици като председателя на ПиС Ярослав Качински също се появиха на мястото на конфликта, използвайки го за свои политически акции. "Свалете Туск", скандираха участниците в протеста, а Качински написа в Х, че "Полша се превръща в полицейска държава", като предупреди, че пътят на правителството водел към "авторитаризъм и тоталитаризъм".

Източник: Дойче веле