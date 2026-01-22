Алекс Николов блести в Шампионската лига по волейбол, Цецо Соколов не стигна на Халкбанк

Волейболната звезда на България Александър Николов беше най-резултатен при победата на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига Родният национал реализира 19 точки за успеха на италианския си отбор с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) гейма срещу домакина Варшава (Полша) в среща от третия кръг в група „Е“ на надпреварата. Гостите доминираха в първите два гейма, а в третата част пропиляха аванс от 19:14 точки, но все пак стигнаха до триумфа с втория си мачбол. Лубе Чивитанова е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.

Лубе мачка в Шампионска лига, загуба за Халкбанк

В група „В“ воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия). Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно. Турският състав е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече. Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.

Припомняме, че наскоро Алекс Николов коментира възможността за събиране със своя брат Симеон в Лубе Чивитанова. Такива спекулации се появиха в световните и в българските медии. По-големият син на Владимир Николов заяви, че сделката за преминаване на разпределителя от Локомотив Новосибирск в италианския клуб не е сигурна, но до дни ще се разбере бъдещето на Мони. Алекс призна, че предпочита да играе рамо до рамо с брат си, а не срещу него.