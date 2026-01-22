Лайфстайл:

Алекс Николов блести в Шампионската лига по волейбол, Цецо Соколов не стигна на Халкбанк

22 януари 2026, 09:46 часа 392 прочитания 0 коментара

Волейболната звезда на България Александър Николов беше най-резултатен при победата на Кучине Лубе Чивитанова в Шампионската лига Родният национал реализира 19 точки за успеха на италианския си отбор с 3:0 (25:18, 25:21, 26:24) гейма срещу домакина Варшава (Полша) в среща от третия кръг в група „Е“ на надпреварата. Гостите доминираха в първите два гейма, а в третата част пропиляха аванс от 19:14 точки, но все пак стигнаха до триумфа с втория си мачбол. Лубе Чивитанова е лидер в класирането с пълен актив от 9 точки.

Лубе мачка в Шампионска лига, загуба за Халкбанк

В група „В“ воденият от българския специалист Радостин Стойчев тим на Халкбанк Анкара загуби с 2:3 (18:25, 25:21, 26:24, 15:25, 12:15) от гостуващия Кнак Рьозеларе (Белгия). Цветан Соколов беше най-добър за домакините с 24 точки, а Матей Казийски добави 12 точки, но това не беше достатъчно. Турският състав е на последната позиция с 3 точки след една победа и две поражения досега, а Рьозеларе е втори с точка повече. Лидер е полският Богданка Люблин с 5 точки и мач по-малко.

Final score✅ #esserelube #creokitchens #cucinelube #cevchampionsleaguem

Posted by LUBE Volley on Wednesday, January 21, 2026

Припомняме, че наскоро Алекс Николов коментира възможността за събиране със своя брат Симеон в Лубе Чивитанова. Такива спекулации се появиха в световните и в българските медии. По-големият син на Владимир Николов заяви, че сделката за преминаване на разпределителя от Локомотив Новосибирск в италианския клуб не е сигурна, но до дни ще се разбере бъдещето на Мони. Алекс призна, че предпочита да играе рамо до рамо с брат си, а не срещу него.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Александър Николов Цветан Соколов Халкбанк Лубе Чивитанова
Още от Волейбол
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес