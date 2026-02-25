„Една кариера - една легенда“: Теодор Салпаров разкри датата на своя бенефис

Един от най-обичаните български волейболисти - Теодор Салпаров, ще сложи край на кариерата си с бенефис под наслов „Една кариера - една легенда“ в столичната „Арена 8888“. Събитието ще се състои на 5 септември, четири дни преди началото на Европейското първенство по волейбол в София. Новината беше разкрита от 43-годишния бивш състезател. Специални гости на пресконференцията бяха първият треньор на Салпаров - Стефан Христов, старши треньорът на мъжкия отбор на ЦСКА Александър Попов, както и бившите национали Николай Иванов и Евгени Иванов.

Бенефисът на Салпаров - точно преди Европейското

„Използвахме да е близо до Европейското първенство, за да може да се предаде щафетата. През толкова поколения, с които съм играл за 20 години, а това не са малко хора, даже със сигурност ще има обидени, защото няма как да поканя 32 души, с които съм играл. Трябва да избера едни 12 или 13, така че да предадем духа на тези млади момчета, които ни изненадаха с този сребърен медал. Със сигурност ще бъде от полза точно преди Европейското отново да се вдигне нашата нация на крака и да подкрепи тези момчета“, каза Салпаров на пресконференция в София.

„Този формат ще е коренно различен - нищо общо с това, което беше на Владо. Повече подробности ще изкарваме всяка седмица, или на всеки три дни. Ще има отбор на световните звезди срещу българските легенди, с които съм играл поколения наред. Така че всичко в детайли ще обясним с времето, защото има още много неща да изчистим по самата организация. Ще има такива звезди, които са били олимпийски и световни шампиони по няколко пъти.“ , разкри либерото.

„Със сигурност ще видят националите - те ще бъдат част от изненадата. Имах разговор с Кико Бленджини преди 10 дни, когато беше в България, но нека пак остане изненада. През 2023-а играх с част от тези момчета, които станаха световни вицешампиони, така че и в тази насока им разговори“, обясни той.

„Ще има доста забавни игри с деца и техните родители. Искаме да се докоснат до тези световни звезди и да поиграят волейбол с тях извън залата. Ще имат възможността да записват видеа, които ще бъдат като изненада. Ще има много дейности като измерване на сервис - за обикновения фен, който иска да бъде професионалист, това ще бъде голяма емоция и тръпка“, добави Теди Салпаров.

