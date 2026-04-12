Капитанът на националния отбор по волейбол: “Спокоен съм за бъдещето, младите показват потенциал“

Капитанът на националния отбор по волейбол на България, който спечели сребърните медали на Световното първенство във Филипините през 2025 г. Алекс Грозаданов участва в подкаста на Михал Винярчик. Там той говори на различни теми – както за себе си, развитието си и клубния си отбор, така и за националния тим. Той разказа за първите си стъпки за “лъвовете“, кои са били основните играчи, които са го интегрирали в отбора и какво е бъдещето на националите.

Алекс Грозданов: “Попаднах сред играчи, които дотогава само бях гледал по телевизията“

Алекс Грозданов, който стана блокировач №1 на Световното във Филипините и волейболист №8 в световен мащаб за 2025 г., разказа за първите си стъпки в националния отбор по волейбол на България: “ В началото, когато попаднах в мъжкия национален отбор на България бях притеснен, защото е попаднах сред играчи, които дотогава само бях гледал по телевизията. Постепенно обаче е получих подкрепа от по-опитните – Цветан Соколов, Теодор Салпаров, Виктор Йосифов и Боян Йорданов. Те ми помогнаха да се впиша, да разбера по-добре играта и да се ориентирам в изискванията на високото ниво.

“Новите имена дават достатъчно основания за оптимизъм“

Цветан Соколов и Боян Йорданов за мен са фигури, които имаха за мен важна менторска роля.“ Грозданов сподели мнението си и за бъдещето на България във волейболен план: “Спокоен съм по отношение на бъдещето на националния отбор на България. Виждам в младите български състезатели сериозен потенциал. Смяната на поколенията е процес, който вече тече, а новите имена дават достатъчно основания за оптимизъм. Опитът на по-старите и енергията на по-младите трябва да се срещнат в правилния момент – това е посоката, в която се движи и самият български национален отбор“.

