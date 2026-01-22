Спорт:

Капитанът на националния отбор с трета поредна победа в Шампионска лига

Алекс Грозданов, който е капитан на националния отбор по волейбол на България, остана първи в групата си в Шампионска лига с неговия клубен Богданка Люблин. Те постигнаха трета поредна победа в най-престижния европейски турнир, след като се наложиха над турския гранд Галатасарай с 3:1 (24:26, 25:17, 25:19, 25:18). Двубоят беше от група „В“ на надпреварата и след триумфа, воденият от Стефан Антига тим, е с 8 точки.

Алекс Грозданов се отчете със 7 точки

Трите победи не са просто поредни – те са три победи от три мача за Богданка в Шампионската лига. След Алекс Грозданов и компания, на второ място в групата е отборът на Кнак Рьозеларе с 4 точки (1 победа). Трети е Галатасарай с 3 точки (1 победа) и на 4-то място е Халкбанк Анкара, където играят Матей Казийски и Цветан Соколов, отново с 3 точки (1 победа). Капитанът на националния отбор записа 7 точки в двубоя.

Николов, Грозданов и Аспарухов

Следващият мач на Богданка в Шампионската лига е на 27 януари

Най-резултатен беше звездата на тима Уилфредо Леон, който реализира 21 точки (2 аса, 2 блокади). Или Ено се отчете с 20 точки (3 аса, 1 блокада), а за Галатасарай Джан Коч приключи с 15 точки (2 аса). Стивън Маар пък се отчете с 14 точки (1 ас, 1 блокада). В следващия кръг от Шампионска лига Богданка ще се изправи срещу Кнак Рьозеларе. Срещата ще се проведе на 27 януари, вторник, от 21:30 ч.

Николай Илиев
