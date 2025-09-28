НА ЖИВО: България - Италия, следете финала на Световното по волейбол ТУК!

Войната в Украйна:

Време е за големия финал! Националните отбори по волейбол на България и Италия играят при резултат 0:0 в пряк сблъсък за световната титла във Филипините. "Лъвовете" не са играли подобен мач от далечната 1970 година, когато завоюваха сребърните медали. Италианците пък влизат в срещата като защитаващи короната си. Двата тима показаха най-добра игра през целия турнир, като българите са без загуба от началото, докато "адзурите" допуснаха едно поражение в груповата фаза.

България излезе в състав Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро. Италианците пък заложиха на Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матия Ботоло, Робарто Русо, Джовани Мария Гарджуло и Фабио Балазо-либеро.

Италианците започнаха по-активно и спечелиха първите три точки. Грозданов и Николов спечелиха първите две точки за "лъвовете". След това Мартин Атанасов преодоля италианската блокада за 3:4. Юри Романо атакува по диагонала и Италия поведе с 5:3. Мощна атака на Алекс Николов по правата успя за 4:5, а Илия Петков реализира 5:6. Николов се справи с тройната нлокада на "адзурите", за да върне равеенството.

Преди финала

България достигна до големия финал, след като записа категорична победа на 1/2-финалите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини допуснаха много грешки, но успяха да покажат добра игра в най-важните моменти и победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Няколко часа по-късно в директен сблъсък за второто място на финала излязоха световният шампион Италия и европейският шампион Полша. Италианците на оставиха много шансове на своите съперници и победиха с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Национален отбор по волейбол на България

