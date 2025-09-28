НА ЖИВО: България намали изоставането си от Италия, следете финала на Световното по волейбол ТУК!

Време е за големия финал! Националните отбори по волейбол на България и Италия играят при резултат 1:2 (21:25, 16:25, 25:17) в пряк сблъсък за световната титла във Филипините. "Лъвовете" не са играли подобен мач от далечната 1970 година, когато завоюваха сребърните медали. Италианците пък влизат в срещата като защитаващи короната си. Двата тима показаха най-добра игра през целия турнир, като българите са без загуба от началото, докато "адзурите" допуснаха едно поражение в груповата фаза.

НА ЖИВО: България 1 - 2 Италия

България излезе в състав Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро. Италианците пък заложиха на Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матия Ботоло, Робарто Русо, Джовани Мария Гарджуло и Фабио Балазо-либеро.

Италия започна защитата на титлата си

Италианците започнаха по-активно и спечелиха първите три точки. Грозданов и Николов спечелиха първите две точки за "лъвовете". След това Мартин Атанасов преодоля италианската блокада за 3:4. Юри Романо атакува по диагонала и Италия поведе с 5:3. Мощна атака на Алекс Николов по правата успя за 4:5, а Илия Петков реализира 5:6. Николов се справи с тройната блокада на "адзурите", за да върне равеенството. Последваха равностойни разиравания, като България взе предимство за 10:9 след аут на Матия Ботоло. Алекс Грозданов отбеляза за 12:10 от ас. Последва прекъсване за италианския лагер при резултат 14:12 в полза на "лъвовете".

Паузата дойде в точния момент за Италия, която се съвзе от лекото изоставане и спечели следващите три точки. Тогава Бленджини взе тайм аут за България. Последваха две поредни грешки за Италия, които държаха разликата от две точки - 18:16 за "адзурите". Симоне Джанели обаче пусна топката технично за 19:16. Сервисът на Георги Татаров бе в мрежата, което позволи преднината на Италия да стане 4 точки и Бленджини взе прекъсване, в което говореше именно за проблема с началния удар. Две страхотни блокади скъсиха изоставането ни на един пункт - 21:20. Романо обаче успя да надиграе "трикольорите" на мрежата и завоюва две точки. Грешка от невнимание на Алекс Грозданов даде четири геймбола на Италия. Нашите момчета върнаха една точка, но действащите световни шампиони успяха да вземат първия гейм.

Безгрешна Италия взе втория гейм без сериозни затруднения

Алекс Николов се справи с тройна блокада и 1:0 в началото на втората част. По-малкият му брат - Симеон, остави Мартин Атанасов без блокада в зона 4 за 2:1. Италианците успяха да изравнят и да се откъснат на две точки. Разликата се запази до 7:5, но Ботоло сервира за 8:5. Тогава Бленджини поиска тайм аут. Това не доведе до искания резултата, тъй като Италия поведе с 10:5. Аспарухов атакува по диагонала, за да намали изоставането до три пункта. Александър Николов направи три страхотни атаки за 11:10. Италианският лагер поиска прекъсване в този момент. Това не спря устрема на Алекс, който наказа италианската защита за четвърти пореден път и изравни резултата - 11:11.

"Адзурите" спечелиха следващите три точки (14:11), което предизвика Бленджини да вземе тайм аут. Италия отвори разлика от четири точки. Последва дълго разиграване, което Александър Николов завърши по страхотен начин в полза на "лъвовете". Отново по-големият от братята направи страхотна атака за 13:15. Последва игра точка за точка, но България се задейства и намали разликата до една точка - 16:17. Микиелето обаче пусна техично за 18:16. Последваха пет невероятни сервиса на Юри Романо, които изведоха Италия 23:16. България взе още една точка, преди "адзурите" да затворят втория гейм с 25:16.

Безмилостна България в третия гейм

Мощна атака на Алекс Николов и 2:1 изведе България напред в резултата в началото на третата част. Илия Петков атакува в центъра за 3:2. Играта продължи точка за точка и се стигна до равенство 6:6. В този момент "адзурите" набраха скорост и поведоха с 8:7. Последва перфектна атака, започната и завършена от Алекс Николов. Мартин Атанасов осигури преднина от две точки на "лъвовете" с невероятна защита, а след това и атака. Фердинандо де Джорджи поиска прекъсване. Алекс Николов вдигна цялата зала на крака с невероятното си отиграване за 13:10. България спечели още една точка и предизвика италианския лагер да поиска и втория си тайм аут.

Още един ас на Мартин Атанасов даде пет точки аванс на "трикольорите". Те го увеличиха с още една за 17:11. Италианците се посъвзеха и намалиха изоставането си до 14:18. Това не спря българския устрем. Родните волейболисти направиха няколко страхотни атаки, за да поведат убедително с 21:15. Алекс Николов продължи със силното си представяне и заби още една точка на съперника. Роберто Русо помогна за 23-а точка на България със сервис в мрежата. Ас на Мартин Атанасов спечели седем геймбол за "лъвовете". Аспарух Аспарухов донесе решаващата точка в третия гейм.

Очаквайте подробности!

Преди финала

България достигна до големия финал, след като записа категорична победа на 1/2-финалите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини допуснаха много грешки, но успяха да покажат добра игра в най-важните моменти и победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Няколко часа по-късно в директен сблъсък за второто място на финала излязоха световният шампион Италия и европейският шампион Полша. Италианците на оставиха много шансове на своите съперници и победиха с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

