Варна се бори за домакинството на Евро 2026 - стартира петиция срещу преместването в София

Община Варна излезе с открито писмо до Управителния съвет на Българската федерация по волейбол (БФВ) и нейния президент Любомир Ганев с апел да преразгледа намерението си да предостави домакинството на Европейското първенство по волейбол за мъже през 2026 година на София. В него се настоява БФВ да потвърди провеждането на срещите в Двореца на културата и спорта във Варна, каквото беше досегашното решение. Аргументите в полза на домакинството на Варна бяха изложени от изпълняващия функциите кмет Павел Попов по време на заседанието на Постоянната комисия "Младежки дейности и спорт" към Общинския съвет.

Създадена е и петиция в подкрепа на варненското домакинство. Тя е достъпна онлайн за всички потребители на адрес: https://www.peticiq.com/500457?utm_source=web_share или за подпис в сградата на Община Варна (бул. "Осми приморски полк" 43).

В четвъртък столичният общински съвет (СОС) даде съгласие да бъде сключено споразумение за партньорство между Столична община и Българската федерация по волейбол за отпускане на до 500 000 лева от бюджета на общината на БФВ за покриване на разходи за подготовката и организирането домакинството на София за Европейското първенство по волейбол за мъже догодина. / БТА

Дария Александрова
