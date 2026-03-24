10 радиоактивни гледки, с които да се облъчим преди изборите

24 март 2026, 8:38 часа
Предизборната кампания официално в ход. Машината е запалена,  батальонът се строява, махалите също, покрай тях и избирателите със самостоятелна изява на мислене.

Време е да се облъчим заедно с 10-те най-вълнуващи гледки, без които не можем. 

1. Градът гъмжи от билборди на политически лидери. Различни любими лица, окачени по централните булеварди. Интелигентното и одухотворено излъчване, без които не можем - в гигантски формат.  

2. Съучениците в листите. Най-малко даровитите и предразположени към далавери - с внезапен костюм, цветна бюлетина и същата тъпа физиономия, но по-тъпа. Време е да те представят в парламента, мой човек.  

3. Предизборните слогани. Вземи N на брой думи - работа, сигурност, държавност, бъдеще, път, защита, обединение, стабилност, модерност, промяна - и си избери три от тях. Предлагаш сигурност, път и модерност? Може, да! А защо не работа, бъдеще и промяна? Иска ли питане.   

4. Смяната на профилните снимки с бюлетина номер еди си коя. Нека да слеем лицата си с персонална политическа пропаганда и да ви облъчим и с двете.  

5. Видеа с изкуствен интелект. Песен с текст, написан от Chat GPT,  композирана от Suno и видео от KlingAI, анимирало изображения я на Асен Василев, я на Костадинов, я на Борисов. Весело зрелище за чичо-лелки, сготвено от хумористични политически страници, които в никакъв случай нямат общо с мрежи за инженеринг. 

6. Срещи с народа и с баби. Марш на крака в родопско село с пет мутри охрана, черни джипове и погача.

7. Недомлъвки. Казва се с кого ще се управлява и с кого не, но никога поименно. Тоест нищо не се казва.  

8. Международното положение. Хубаво е да се внимава с кодовите въпроси. За да не изгубят избиратели се придържаме към това, че "България трябва да следва собствените си интереси". 

9. Задимените предизборни щабове, в които се разискват бурни стратегии. Никога не си ги виждал на живо, но си сигурен, че изглеждат точно както си ги представяш. 

10. Скандалът в последния момент. Разбира се, всички очакваме него. 

 

Автор: Райко Байчев

