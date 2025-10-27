Войната в Украйна:

10 следствия от забраната на Хелоуин в Елин Пелин

Ако ви мори досада към определено явление, което се повтаря до втръсване, безжалостно, година след година; а само в началото ви е било интересно и с времето интересът ви се е изпарил - тоест, нещо като рождения ви ден - то смело умножете тази досада по 10. И готово: вече сте в журналистическата реалност на "Хелоуин" или "Будителите". Тема, чието даже не активно участие, а само голо наблюдение отстрани, оглупява възприемащия. 

Но ето, че това в оглупяване се наля бензин и то бе провокирана отново. Кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов забрани празнуването на Хелоуин в общината. От което със затворени очи би трябвало да ви е ясно какво ще последва.

- Покана в сутрешни блокове и разправии от един сутрешен блок към друг? Познахте - вече ги има.  

- Нам колко хиляди поста в социалните мрежи, от които половината се радват на бурно одобрение, другите на гневно несъгласие? Заповядайте, може да се включите ✓. 

- Плитки защити на кмета, в които думата "християство" се замесва в спора от хора, чието християнство чувство е в бабешко-черковен стадий и им изглежда, че го използват за свещен меч, който да закриля баналните им заключения? Колкото искаш ✓.

- Плитки нападки към кмета, в които някой да повтаря разпенено, че "България е светска държава", сякаш това изчерпва България - също

- Фейсбук група, която ще обяви "Масово празнуване на Хелоун в община Елин Пелин". На линия е: ✓.

- Фейсбук група, която ще се обяви "Да защитим кмета на Елин Пелин, който забрани Хелоуин" Има я ✓. 

- Снимки от самия Хелоуин, без които определено може да минете? Скоро ✓.

- Патетични речи на политици за Деня на будителите, които могат да ви разболеят, а в вие по навик да решите, че е заради вирус или времето? Съвсем скоро ✓.

- От едната страни руж, шевици, рекордно дълги хора и изяждане на рекордно голямо кюфте на фестивала на саламурата.

- От другата възмущение, все едно това е края на света и една скрита тайна - че там пък твъррде често родолюбивото чувство е във вакуум, от който излизане няма.

Довършете сами. 

Георги Петров
