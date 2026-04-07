Държавата не просто губи битката с модерните наркотици, тя им постила червения килим

07 април 2026, 8:54 часа 353 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Прокуратурата алармира за сериозни пропуски в законодателството по отношение на новите наркотици.

Според официална позиция става въпрос за "голям и задълбочаващ се проблем - навлизането на ново поколение синтетични вещества, спрямо които държавната и правната реакция все по-често се оказват закъснели. Нормативната уредба изостава с оценката, класификацията или определянето на стойността на веществата за нуждите на производства в съда, като това показва дефицит в способността на държавата да реагира своевременно".

Така на практика държавата признава, че губи битката с новите наркотици. И не просто губи битката, тя им разстила широко червения килим, по който те необезпокоявано могат да завладяват нови и нови възрастови групи, чрез шокираща и откровена реклама. Защото по закон, "всичко е точно".

Особено чувствителна е битката за децата ни. Защото ние по-важна крепост от тях, която трябва да защитим, нямаме.

При държавно бездействие - открита реклама

Само преди месец двама петокласници от столично училище се озоваха в болница след интоксикация с подобни продукти. Въпреки че са забранени за продажба на лица под 18 години, се предполага, че са за купени от магазинче до училището.

В Народното събрание имаше входирани 2 законопроекта по темата. Депутатите ни обаче не намериха време и мотивация да официализират тази забрана. Вместо това бяха заети да се разпитват едни други кой къде си водел децата по планините.

В резултат буквално си върви явна реклама на меко казано спорни продукти. В реномирани столични заведения, особено в Студентски град, офертите за уж леки наркотични вещества са достояние за всички клиенти. Браншът си е направил труда да превърне най-обикновени подложки за хранене в цветни и привлекателни рекламни материали, в които надълго и нашироко се обяснява каква супер оферта е да си купиш от тях.

Съвсем спокойно, съвсем официално, съвсем легално. И всичко това, защото едни хора се занимават с глупости, вместо да вършат работа. Защото всеки законопроект срещу (определени) наркотици бива посрещнат с кресливи жалейки от разни организации, асоциации и сдружения на нещо-си, които обясняват как забраната на всякакви подобни наркотични и упойващи вещества е грешен ход, защото вместо регулиран бизнес, сме щели да получим масово нелегално разпространение. Затова разпространението по-добре да си е пак масово, но легално.

И така кучетата си лаят, керванът си върви. Деца влизат по болници, а Здравното министерство се разправя с внос и купуване на антидоти срещу свръхдоза с опиати, защото явно всички са приели, че това е новата реалност. Явно държавата няма намерение да се бори срещу наркотиците, има намерение единствено да лекува предозиралите.

P.S. Ако е останал родител, който не е гледал филма "Един грам живот", да поправи тази грешка. Обикновено си мислим, че докато темата с наркотиците ни дойде до главата като казус за обсъждане, имаме доста години. Нямаме.

Автор: Десислава Любомирова

Десислава Любомирова Отговорен редактор
Наркотици разпространение на наркотици никотинови паучове никотинов пауч
