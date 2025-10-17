Какво липсва в кабинета на Пеeвски

Да имаш снимка с Пeевски в кабинета на Пеeвски. И зад вас да греят знамена, ордени и гербове в канцеларски ред - ето това е политическа церемония. Свещено влизане в предверието на държавата с главно Д.

В нашия свят, изпълнен с фотоси и изображения, уж само една снимка, а отваря стотици врати, докато пази заключена онази към затвора. Какво повече ти трябва? Стиснеш ли подадената ръка пред фотоапарата, може да въздъхнеш. Най-сетне си в безопасност - ако си страхлив. И най-сетне си готов да поемеш по пътя на необятните възможности - ако си предприемчив и не те е срам. Но теб не те е срам, това поне е сигурно.

Някак постен обаче, някак минималистичен изглежда този кабинет. Би могъл сякаш да се обогати от към инвентар, да се вземат находчиви интериорни решения, които да подскажат на гостите какво ги очаква. Например:

Менче преди сватбата

Поставянето на менче точно на прага на кабинета, което да бъде подритнато с развълнувано краче от госта, дошъл да се снима с тартора на държавата, ще разсея всички съмнения, че той е там в друго качество, освен това на булка. Нека бъде ясно, че мъжеството си личи по способността да казваш "Не" и при теб специално тази способност липсва. Затова ритай, влизай с поруменели бузки и горчиво, честито.

Портрет на Борисов и Доган

Защо двамата мастъри ги няма на стената? Вярно, че от една страна скалпът на единия е вече взет, а на другия - скоро. От друга страна обаче именно тяхна е технологията, която нашият домакин прилага. А на учителите се полага уважение. От Доган - овладяването на провинцията, автобусите, местните дерибеи и тяхната инсталация. От Борисов - превръщането на администрацията в партиен клан от поне 500 000 души, които гласуват по семейно-бозайнически съображения. Комбинираш двете технологии и си готов: слагаш ръка на всичко.

Дартс с изображението на Радев

Не е социологическа тайна, че единственият кандидат за електорален таран, който може да преобърне политическите разпределения, е Радев. Затова и той бе гръмогласно овикан предварително още миналата година като Мистър Кеш, да си знае какво го чака. Но точният мерник трябва да се упражнява, нервите да се каляват. Затова един приканващ за стрелба дартс, изобразил Румен, както свойски го нарича домакина от кабинета, би могъл да подобри фокуса и концентрацията на същия домакин.

Допълнителна врата за Александър Морфов

Понеже Александър Морфов изнесе истински урок за това какво е естествено да направи един свободен човек, рисувайки вратата в Народния театър в точния момент с точните надписи, срещу него е добре да се вземат мерки, овреме. Какво прав'ваш, ако този кошмарен бунтовен човек се появи в Народното събрание с флумастер и лошо настроение? Слагаш още една врата, която лесно да се откача от пантите: той рисува, ти я махаш, и си готов, незасегнат, неопетнен.

Табло с всички, снимали се с домакина

Виждали сте онези паметни колекции от снимки на хора, изгубили живота си по време на война, жертвали себе си в името на по-висша, по-голяма идея от тях самите. Нека и тук се окачи нещо подобно. И всеки гост още на входа да затаява дъх от хилядите верноподаници, изобразени в един впечатляващ и обновяващ се колаж.

Тунел

За като дойде протестът.

Автор: Райко Байчев