"Колеги, а вие от коя медия сте"? Кристияна Стефанова, която не си взе синхрон

Новината от деня: отнеха акредитацията за парламента на журналистката Кристияна Стефанова. Цитираната причина: от политическия подкаст, в който тя отскоро работи, (преди това бе в "Евроком"), не били попълнили правилно формуляра за акредитация. Може да се обзаложите обаче, че причината е друга: Кристияна е от малкото репортери, които се осмеляват да зададат по-остър въпрос на Пеевски.

Едно от последните питания на Стефанова бе за законопроекта за "Лукойл": за момента на първо четене беше прието бургаската рафинерия да не може да бъде продадена без разрешение от правителството и ДАНС. След въпроса на Стефанова, пиарката на Пеевски Велислава Кръстева настойчово я попита от коя медия е. И получи съвсем находчив отговор от Кристияна, а именно - "Какво ви интересува вас?".

Но как да не се интересува пиарката, когато Кристияна пак толкова директно попита на изхода от парламента Йордан Цонев защо смята, че ДПС въобще иска да има министри в правителството, след като Пеевски е под санкцията "Магнитски". Тази сценка също е много вълнуваща. Момичето е посрещнато с присмех и следните отговори от тримата самодоволни депесари:

Йордан Цонев: "Абе ние да сме си определяли срещи за интервюта, нямам спомен".

Хамид Хамид: Зарежи ги тия измислени медии!

Станислав Анастасов: Не бе, мноо са готини, мноо ме кефят!

Пак по това време Бойко Борисов се развика на друга репортерка, защото с неудобните (за него) въпроси пречела на останалите медии да си "вземат синхрон". Докато ИТН, зулусите на свободата на словото, за малко да вкарат мракобесен закон, с който да пращат в затвора медии за огласяването на лична информация - включително, разбира се, лична информация и за политическия елит.

Съответно съдбоносният въпрос с повдигнати вежди "Колеги, вие от коя медия сте", ще става все по-важен. Защото в Народното събрание работи простичък публичен механизъм: там влизат около 30-40 парламентарни репортери и от тях зависи цялата парламентарна картина, тоест половината държава. Ако те задават неудобни въпроси, създават минималните условия за гражданско общество. Ако са кротки, сговорчиви, любезни, нямаме журналистика, а именно "синхрон" - уж техническа дума, но и точна метафора за семейната хармония в сливането между власт и медии. Отдавна сме пропътували дълъг път във втората посока. Кристияна, разбира се, е изключение, и тъкмо заради това няма място там. Да не разваля хармонията. Задаването на въпроси е неприлично и само внася напражение. Не го прави. Вземи си синхрон и утре ела пак.

Оттам и поразяващото обръщение: "Колеги". Просто излиза Делян Пеевски, Борисов или някой мастит обръгнал пиар и се обръща към журналистите с "Колеги". Колеги по какво всъщност? Както е широко известно, журналистиката е неколегиална професия. И превърнат ли се в колеги журналист, пиар и политик, бройте нещата за приключени завинаги.

А вие от коя медия сте?

Момент, да отворим черния списък.

Автор: Райко Байчев