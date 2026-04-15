Маджарска рецепта да победиш на избори - в България няма кой да се сети

Истински разгром за управлявалия цели 16 години в Унгария Виктор Орбан – в това се превърнаха унгарските парламентарни избори. Лидерът на опозиционната партия „Тиса“ Петер Мадяр я изведе до категоричен успех точно тогава, когато най-много унгарци в историята отидоха да гласуват. И спечели не просто победа, а я спечели с конституционно мнозинство – ОЩЕ: Край, не е премиер - Орбан призна загубата си в Унгария: Петер Мадяр го обяви официално

Колко голям е успехът на Мадяр всеки може да оцени като научи някои политически особености в Унгария. За 16 години властване там, Виктор Орбан успя така да промени избирателната система, че да си осигури огромно предимство. За разлика от България, там има силен мажоритарен елемент – 106 депутати се избират от едномандатни избирателни райони, останалите 93 – от многоманданти, както е в България. В едномандатните райони който спечели най-много гласове, печели и депутатското място – няма граница (например 50%+1 глас), няма втори тур, ако не си преминал определена граница за победа. Отделно, самите райони бяха преначертани още в периода 2011 – 2013 година – сами можете да се сетите как. Подсказката – голямата сила на Орбан идваше от провинцията, от селските райони.

И промяната с мажоритарния вот не беше достатъчна – има го и т.нар. "бонус на победителя", който идва от многомандатните райони. Ако една партия спечели многомандатен избирателен район, тя получава не само мандатите от този район, но гласовете, които така да се каже не са ѝ нужни за победата, се преливат в общия брой гласове, дадени за въпросната партия. Например, в даден район вторият е спечелил 10 000 гласа, на първия му трябват 10 001 за победа, но е събрал 15 001 - останалите 5000 се преливат на национално ниво. С други думи, гласовете не се губят, а засилват резултата на взелия ги на национално ниво. И така можеш да спечелиш мнозинство, без да си спечелил в повече от половината райони (едномандатни и многомандатни).

Мадяр обаче преодоля всичко това и записа бляскава политическа победа. Защото:

За 2 години той обиколи 327 населени места в Унгария, като е направил общо 517 визити. Отделно, посетил е 161 от 174-те енории в Унгария - винаги в разговор с хората, очи в очи. Често е успявал да посети 6 или дори 9 града за един ден. И говори за това, което интересува на първо място хората на съответното място – най-често за икономическите им проблеми, ежедневни трудности в общуването с държавни институции, а не глобални въпроси. Представя идеи за решения, убеждава красноречиво. Гради доверие – на място. Точно както ... ами да, както Васил Левски. Още: "Унгария е Европа": Фон дер Лайен със заявка за реформа анти-Орбан в ЕС. Мадяр обясни защо Орбан загуби (ВИДЕО) Убеждава всички опозиционни партии да застанат зад "Тиса", за да няма разпръскване на гласове. В България само представяте ли си такова нещо? У нас се караме дори за покривката на масата, на която да седнем да говорим нещо политически ...

И докато по втората точка може да има възражения, може да се направят сметки, че би могло и без единна опозиция да спечелиш, то за първата нашите опозиционни политически левенти нямат аргументи. 36 години Преход – демократите и десните колко малки населени места в България спечелиха? Колко доверие спечелиха там? Колко пъти отидоха да го печелят – не в София, Пловдив, Варна, а на село, при най-притиснатите от битовото хора? Колко и какви поддръжници успяха да създадат, да задържат, да увеличат? Дори не искам да говоря!

И така – още ще почакам да видя някой като Мадяр. С ясна стратегия, с умно подбрано говорене за проблемите на тези, които иска да спечели да му гласуват доверие, с точните слогани и изпипан пиар. На 19 април такъв политик в България няма да се роди. Може би обаче все някога ще ни дойде акълът в главата.

Автор: Ивайло Ачев