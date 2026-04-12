Край, не е премиер - Орбан призна загубата си в Унгария: Петер Мадяр го обяви официално

12 април 2026, 22:40 часа 848 прочитания 1 коментар
Край, не е премиер - Орбан призна загубата си в Унгария: Петер Мадяр го обяви официално

Досегашният унгарски премиер Виктор Орбан е поздравил по телефона лидера на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр с победата на Мадяр и "Тиса" в проведените днес, 12 април, парламентарни избори в Унгария. Това съобщи самият Мадяр в официалния си профил  - ОЩЕ: При малко над 45% преброяване: Основният противник на Орбан печели конституционно мнозинство*

Освен по телефона, Орбан и публично призна загубата, с обещание: "Ще продължим да служим на хората":

В последен изблик, Орбан обяви и, че "никога няма да се предадем":

Междувременно, при продължаващото преброяване на резултатите, "Тиса" продължава да увеличава преднината си. При 66,69% преброени гласове, партията на Мадяр печели вече 137 депутатски места, с 4 повече от необходимото за конституционно мнозинство. "Фидес" остава с едва 55 места, а последната партия, която влиза в унгарския парламент, е дяснопопулистката "Нашата родина", с едва 7 депутати. Минути по-късно резултатът вече е при 72,44% преброени гласове - вече 138 депутати за "Тиса" срещу само 54 за "Фидес" (резултатите от унгарската ЦИК ТУК).

Изборите бяха определяни отдавна за ключови за политическото бъдеще на страната и за най-голямото предизвикателство за управлението на Орбан, който беше на власт в страната от 16 години. Освен за Унгария, тези избори са ключови и за Европейския съюз - защото именно Орбан години наред беше и е пречка пред много важни за бъдещето на ЕС решения, най-вече свързани с това на Украйна да бъде помогнато да издържи срещу армията на руския диктатор Владимир Путин. Орбан изобщо не криеше с действията си, че подкрепя Путинова Русия - ОЩЕ: Преди изборите: Орбан предал "ключовете" за Унгария на Путин с 12-точков документ

В официалния си профил в социалната мрежа "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Унгария с думите, че страната е избрала Европа, а Европа вече е избрала Унгария. "Съюзът расте по-силен. Заедно сме по-силни", добавя тя.

За изборите за парламент в Унгария тази година са се регистрирали най-голям брой избиратели, а броят на гласувалите по пощата също е достигнал рекордни нива - близо 224 000 души, посочва Унгарската национална избирателна служба. Младите хора, които гласуваха за първи път, се посрещат във всяка избирателна секция със символичен подарък - плетена гривна в националните цветове на Унгария, за да се подчертае значението на тяхното участие в демократичния процес.

Още: Първи данни от Унгария: Орбан е пътник, Мадяр взема пълно мнозинство - битката тепърва предстои*

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
