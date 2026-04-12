Край, не е премиер - Орбан призна загубата си в Унгария: Петер Мадяр го обяви официално

Досегашният унгарски премиер Виктор Орбан е поздравил по телефона лидера на опозиционната партия "Тиса" Петер Мадяр с победата на Мадяр и "Тиса" в проведените днес, 12 април, парламентарни избори в Унгария. Това съобщи самият Мадяр в официалния си профил - ОЩЕ: При малко над 45% преброяване: Основният противник на Орбан печели конституционно мнозинство*

Освен по телефона, Орбан и публично призна загубата, с обещание: "Ще продължим да служим на хората":

⚡️ Orbán has acknowledged his party’s defeat in the elections and said he will continue his political work in opposition



“We will continue to serve our country and the Hungarian people,” he said.



Interesting which country this “Putin’s mouse” is planning to serve? https://t.co/ERPjuHuYMH pic.twitter.com/ZDCLdHfBST — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2026

В последен изблик, Орбан обяви и, че "никога няма да се предадем":

NOW: Viktor Orbán:



We will never give up.



Never, never! pic.twitter.com/oZ9quvicAx — Clash Report (@clashreport) April 12, 2026

Междувременно, при продължаващото преброяване на резултатите, "Тиса" продължава да увеличава преднината си. При 66,69% преброени гласове, партията на Мадяр печели вече 137 депутатски места, с 4 повече от необходимото за конституционно мнозинство. "Фидес" остава с едва 55 места, а последната партия, която влиза в унгарския парламент, е дяснопопулистката "Нашата родина", с едва 7 депутати. Минути по-късно резултатът вече е при 72,44% преброени гласове - вече 138 депутати за "Тиса" срещу само 54 за "Фидес" (резултатите от унгарската ЦИК ТУК).

Orbán’s video address was booed at a Tisza rally.



It now looks like the country’s course could change dramatically: Hungary may become more pro-European, stop blocking EU decisions, and begin supporting new sanctions.



The country could also stop acting as a “Trojan horse” for… https://t.co/fc7pd5n1zJ pic.twitter.com/dn059pK89D — NEXTA (@nexta_tv) April 12, 2026

Изборите бяха определяни отдавна за ключови за политическото бъдеще на страната и за най-голямото предизвикателство за управлението на Орбан, който беше на власт в страната от 16 години. Освен за Унгария, тези избори са ключови и за Европейския съюз - защото именно Орбан години наред беше и е пречка пред много важни за бъдещето на ЕС решения, най-вече свързани с това на Украйна да бъде помогнато да издържи срещу армията на руския диктатор Владимир Путин. Орбан изобщо не криеше с действията си, че подкрепя Путинова Русия - ОЩЕ: Преди изборите: Орбан предал "ключовете" за Унгария на Путин с 12-точков документ

В официалния си профил в социалната мрежа "Х" председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен поздрави Унгария с думите, че страната е избрала Европа, а Европа вече е избрала Унгария. "Съюзът расте по-силен. Заедно сме по-силни", добавя тя.

Hungary has chosen Europe.



Europe has always chosen Hungary.



A country reclaims its European path.



The Union grows stronger.



Magyarország Európát választotta. Európa mindig Magyarországot választotta.



Együtt erősebbek vagyunk.



Egy ország visszatér az európai útjára.



Az… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 12, 2026

За изборите за парламент в Унгария тази година са се регистрирали най-голям брой избиратели, а броят на гласувалите по пощата също е достигнал рекордни нива - близо 224 000 души, посочва Унгарската национална избирателна служба. Младите хора, които гласуваха за първи път, се посрещат във всяка избирателна секция със символичен подарък - плетена гривна в националните цветове на Унгария, за да се подчертае значението на тяхното участие в демократичния процес.

