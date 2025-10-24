С "Лукойл" е като с КТБ - Пеевски няма нищо общо

Какво точно означава БНБ спешно да прегледа потенциалните последици за банките заради американските санкции, засягащи "Лукойл"? Звучи като някаква силна загриженост, но какво се крие зад това действие на Централната банка, обявено като извънреден ход?

Факт е, че санкциите влияят върху значими икономически субекти у нас, а това остава някак извън прожекторите. Достатъчно е да припомним само факта, че рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" приключи 2024 г. с приходи от 9.1 млрд. лв. Известно е, че "Лукойл България" освен лидер на пазара на едро има и собствена верига с над 220 обекта. Още: Санкциите на Тръмп срещу "Лукойл" и "Роснефт" промениха рязко цената на петрола

Застраховка в случай на криза

Но за да обяви БНБ тези свои действия така на всеослушание или има някакъв риск, макар официално да се твърди обратното, или просто иска да се презастрахова, ако настъпи някакъв вид криза.

Както знаем, санкциите са насочени към руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, както и към техните дъщерни дружества и компании, в които те притежават 50% или повече.

Най-засегнато у нас е предприятието „Лукойл Нефтохим Бургас“, което косвено се притежава с над 50% от руския „Лукойл“. В тази връзка премиерът Желязков обяви, че имаме един месец, в който трябва държавата да реши как да подходи. Още: Евгений Кънев: Имаше двама кандидати да купят „Лукойл“ – компании от Азербайджан и Турция

До 21 ноември ще бъде представен ясен план за това как държавата да избегне попадането в санкционен режим, като същевременно се гарантира непрекъсната работа на предприятието.

Борисов ще бори санкциите - браво!

Бойко Борисов пък смята, че след налагането на санкциите ще има време за реакция, през което време може да се направи опит за сваляне на санкциите. „Това е играта на големите в момента“, коментира той в типичния си стил.

Както стана ясно, ДАНС ще проверява евентуалната продажба на „Лукойл“ в България. По този повод Борисов припомни, че освен от ДАНС процесът ще се следи от минимум "четири други централи". И тук идва тънкият момент, че Деньо Денев, когото за малко да не го огрее за ДАНС, е спряган за човек на Пеевски, макар Борисов да твърди, че лично го е назначавал.

Желязков тутакси започна да приглася, че активите на санкционирани лица и дружества са замразени и с тях не могат да се извършват сделки.

Да, те сделките на Пеевски почти никога не са с негови собствени пари, така че и със санкции, и без тях ... Още: "Пеевски иска да си купи рафинерията": "Да, България" искат спешно изслушване за "Лукойл" (ВИДЕО)

Риск за националната сигурност

Според някои анализатори рискът за националната ни сигурност би бил доста по-голям, ако Пеевски придобие компанията, отколкото рафинерията да се управлява от “Лукойл”.

Други пък препоръчват бърза смяна на собствеността, за да няма възможност Държавното предприятие да се облажи и от този проект. Да, но времето е твърде кратко и едва ли тази смяна може да бъде подготвена.

Истината е, че дали умишлено или просто поради некомпетентност, държавното ни ръководство няма ясен план или поне не го артикулира публично. Още: Икономист: Ако санкциите засягат "Лукойл", държавата трябва да поеме временно управлението

И колкото и да обяснява БНБ как грижливо ще провери влиянието на процеса върху българската банкова система, няма как да сме спокойни - КТБ е твърде пресен пример за това как едно цунами може просто да се проспи и после да няма виновни.

И Пеевски, разбира се, нямаше и продължава да няма нищо общо.

Автор: Стефан Стефанов