Лукашенко има хляб да яде: негов колега диктатор е най-възрастният президент в света и спечели нов мандат на фона на убийства (ВИДЕО)

Конституционният съвет на Камерун обяви, че президентът Пол Бия, който е лидер на страната още от далечната 1982 година, печели отново изборите за държавен глава. Този път обаче те бяха съпроводени от смъртоносно насилие. 92-годишният Бия от Народнодемократично движение на Камерун е най-възрастният президент в света. Той ще удължи рекорда си още повече, след като получи 53,66% от гласовете. Опозиционният кандидат Иса Чирома е с 35,19% подкрепа.

Чирома, бивш правителствен говорител и министър на възраст над 70 години, обяви победа дни преди обявяването на резултатите. Той се позова на данни, които според него са били събрани от собствената му партия - Национален фронт за спасение на Камерун. Бия отхвърли твърденията му.

Убийства в момент на избори

В неделя най-малко четирима души бяха убити в най-големия град в страната - Дуала, при сблъсъци между силите за сигурност и протестиращи, които изискваха достоверни резултати.

След обявяването на официалните данни Чирома заяви в публикация във Facebook, че са били отправени изстрели срещу цивилни, събрали се пред дома му в северния град Гаруа.

Очакван резултат: Бия държи властта здраво

Бия държи здраво властта, откакто се изкачи на поста преди 43 години. През 2008 г. той премахна ограничението за президентските мандати и оттогава е преизбиран с комфортна преднина.

Нов 7-годишен мандат би могъл да задържи най-дълго управлявалия президент в света на власт, докато той стане почти на 100 години.

Десмонд Нгала - ръководител на обществената организация Civic Watch Cameroon - заяви пред Al Jazeera преди обявяването на резултатите, че изходът от изборите е „почти очакван“ и че Бия ще спечели. Той добави, че има опасения, че страната може да бъде „парализирана“, ако безредиците продължат. На фона на такива прогнози забавянето в процеса на преброяване на гласовете породи подозрения у опозицията.

Снимка: Пол Бия, Getty Images

През изминалата седмица протестиращите влязоха в сблъсък със силите за сигурност, след като частичните резултати, оповестени от местните медии, показаха, че Бия е на път да спечели. Демонстрациите се разпространиха в много градове, включително столицата Яунде. Имаше съобщения за задържането на най-малко 30 активисти.

🇨🇲The old man has lost it completely. Protests erupt in Cameroon after 92-year-old Biya’s “victory” — people shot dead in the streets



On Sunday, police opened fire on protesters demanding a recount of votes from the presidential election. In the city of Douala, four people were… https://t.co/dy4rlMqxZM pic.twitter.com/M6v81mNQBK — NEXTA (@nexta_tv) October 27, 2025

Бия и управляващата партия обаче отхвърлиха всички твърдения за намеса в изборите.

Загубилият кандидат обвини властта в убийства

Чирома, чиято кампания привлече големи тълпи и подкрепа от коалиция от опозиционни партии и граждански групи, написа в социалните мрежи след обявяването на резултатите, че силите за сигурност са убили още двама души, докато стреляли по негови поддръжници.

"Цената на атаката им: двама мъртви. Чудя се какво ще кажат този път", добави той. "Стреляте от упор по собствените си братя – не мога да не се чудя дали не сте наемници. Убийте ме, ако искате, но аз ще освободя тази страна с всички необходими средства. Каква явна безнаказаност". От властите не последва незабавен коментар.

Важно е да се отбележи, че над 60% от около 29-те милиона граждани на страната са на възраст под 25 години, т.е. те не са виждали друг президент освен Пол Бия. Той е управлявал по-дълго от рекордьора в Европа - беларуския диктатор Александър Лукашенко, който е на власт вече над 31 години.