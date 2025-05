Нова гражданска война на познато място - пак в Либия (ВИДЕО)

Ново напрежение и битки в разкъсваната периодично от безредици Либия. Поводът сега - убийството на Абдул Гани ал-Кикли, съобщава ливанското издание Al Mayadeen. Той ръководеше Службата за подкрепа на стабилността (СПС) - голяма и влиятелна обединена милиция, призната от правителството в Триполи. Ал Кикли и милиции под негово командване многократно са обвинявани в сериозни нарушения на човешките права срещу либийци и мигранти. Ал Кикли формално беше припознат от правителството в Триполи, премиер на което е Абдел Хамид Дбейба, но имаше огромна самостоятелност, посочва в. "Сега".

Heavy fighting has broken out in Tripoli, Libya, following the alleged assassination of top government official Abdul Ghani al-Kikli. A curfew is now in place as rival forces from Tripoli and Misrata battle in the streets. Tanks and armored vehicles have been deployed, and… pic.twitter.com/HtA3V2nkxk