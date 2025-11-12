След хиляди убити: ООН иска разследване на престъпленията в Танзания

Безредиците в Танзания са довели до смъртта на близо 2000 души. Това се случи, след като гражданите оспориха изборите за президент, а кандидатите за президент от двете основни опозиционни партии бяха отстранени, предаде БТА. Властите се опитват да направят всичко възможно, за да прикрият уликите и доказателствата, които биха разкрили престъпленията. Припомняме, че президентските избори в африканската държава се проведоха на 29 октомври 2025 г.

Доказателствата

Според комисаря на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк е имало „очевиден опит за укриване на доказателства“. Появиха се съобщения, че полицията е отвеждала тела от морги на неразкрити места, като призова властите да предадат телата на семействата за погребения.

The massacre of untold proportions in Tanzania where security forces slaughtered thousands of peaceful protesters in cold blood is a monstrous crime against humanity.



We demand accountability.https://t.co/jGrAr0NOY1@UNHumanRights @hrw @amnesty @antonioguterres @Pontifex… — Joe Karanja (@legend_karanja) November 12, 2025

Основната опозиционна Партия за демокрация и прогрес („Чадема“), заяви, че около 2000 души са били убити по време на тридневните протести след изборите на 29 октомври. Правителството все още не е обявило официалния брой на жертвите.

В изявлението на ООН се посочват стотици хора, за които се смята, че са били убити, но се допълва, че не могат да се потвърдят данните поради нестабилната ситуация със сигурността в Танзания и спирането на интернет в страната, продължило шест дни след изборите.

Видеоклипове на хора, очевидно застреляни от служители по сигурността, бяха споделени онлайн малко след възобновяването на интернет връзката, но правителството предупреди танзанийците, че тези, които споделят видеоклипове и снимки на загиналите, ще бъдат арестувани и обвинени в държавна измяна.

Призив за освобождаване

Властите също така обвиниха стотици хора в държавна измяна заради антиправителствените протести около изборите. Службата на ООН за правата на човека призова за безусловно освобождаване на всички арестувани представители на опозиционни партии, включително на лидера на Партията за демокрация и прогрес Тунду Лису, чийто процес за държавна измяна беше отложен в понеделник поради опасения за сигурността.

That more than a 1000 people were killed in #Tanzania by security forces and state sponsored vigilante groups is shocking. President #Samia and her cronies have to be held accountable. https://t.co/gN1NcEwQ9v — Salil Shetty (@SalilShetty) November 12, 2025

На 11 ноември 2025 г. новоизбраните на вота на 29 октомври депутати положиха клетва в законодателния орган, където управляващата Партия на революцията има огромно мнозинство. Новият парламент избра Муса Зунгу от управляващата партия за свой председател. Напрежението остава високо в източноафриканската държава, където управляващата партия задушава опозиционните партии и се стреми да затегне десетилетния си контрол върху властта.

