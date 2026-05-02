Нов удар по Техеран: САЩ санкционират всеки, платил за преминаване през Ормузкия проток

САЩ предупредиха корабните компании, че може да ги санкционират, ако плащат на Иран за безопасно преминаване през Ормузкия проток. Предупреждението, публикувано от Американската служба за контрол на чуждестранните активи (ОФАК), добавя нова ос на натиск в конфликта между Вашингтон и Техеран за контрола над Ормузкия проток.

Санкции или блокада?

Изискванията за плащане могат да включват преводи не само в брой, но и в "цифрови активи, компенсации, неформални суапове или други плащания в натура", включително дарения и плащания в иранските посолства, отбеляза американската ОФАК.

"Службата издава това предупреждение на американските и чуждестранни граждани за рисковете от санкции, свързани с извършването на тези плащания към иранския режим или искането на гаранции от него за безопасно преминаване. Тези рискове съществуват независимо от начина на плащане", се казва в съобщението.

В мирно време обикновено около една пета от световната търговия с петрол и природен газ преминава през тези води. Иран затвори протока за нормален трафик, като атакува или заплашва да атакува съдове, след като САЩ и Израел започнаха война срещу него на 28 февруари. По-късно Иран започна да предлага на някои кораби безопасно преминаване, като ги отклонява по алтернативни маршрути по-близо до бреговата си линия, като понякога начислява такси за услугата.

В средата на миналия месец САЩ отговориха на затварянето на пролива от Иран със собствена морска блокада, предотвратявайки напускането на ирански танкери и лишавайки Иран от приходи от петрол, от които се нуждае, за да стабилизира боледуващата си икономика.

Централното командване на САЩ заяви, че от началото на блокадата на 45 търговски кораба е било наредено да се върнат обратно. До предупреждението се стига след отхвърлянето от президента Доналд Тръмп на най-новото предложение на Иран за прекратяване на войната между страните.

"Те искат да сключат сделка, аз не съм доволен от нея, така че ще видим какво ще се случи", заяви в Белия дом американският лидер.

Крехкото триседмично прекратяване на огъня между Техеран и Вашингтон изглежда се спазва, въпреки че двете страни си разменят обвинения в нарушения. Противопоставянето оказва все по-голям натиск върху световната икономика, повишава цените и води до недостиг на световните пазари на гориво и други продукти, свързани с петролната индустрия.