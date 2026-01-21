100-годишен прецедент: Канада готви план за инвазия от САЩ

За първи път от над 100 години канадската армия моделира евентуална реакция на хипотетична американска инвазия. Напрежението между администрацията на президента Доналд Тръмп и съюзниците на Вашингтон от НАТО се засилва толкова рязко, че Отава е предприела тази невиждана отдавна стъпка, гласи нов доклад. Моделът очертава многостранната стратегия на канадските въоръжени сили за противодействие на потенциално военно нахлуване от страна на САЩ. Той включва планове за използване на асиметрични тактики, война с дронове и искания за европейска подкрепа, разкриват двама висши канадски служители пред The Globe and Mail.

Още: Храна за 5 дни: Властта в Гренландия започна да подготвя населението за военна инвазия

Само на теория - но дали така ще остане след заплахите на Тръмп?

Този план е чисто теоретичен и предпазен. Цитираните официални лица подчертават, че инвазия от страна на САЩ е малко вероятна. Все пак моделът илюстрира степента, до която отношенията между двете страни са се влошили през последната година, а Щатите и Канада са дългогодишни съюзници и важни търговски партньори. Проучване, проведено това лято, установи, че повечето канадци сега считат САЩ за най-голямата заплаха за страната си.

Откакто встъпи в длъжност през януари миналата година, Тръмп многократно е изразявал желанието си да придобие Канада, която на няколко пъти е описвал като „51-ви щат". А през последните седмици той отново е насочил вниманието си към Канада, фокусирайки се върху „уязвимостта“ на страната спрямо чуждестранни противници в арктическите ѝ територии. Републиканецът наскоро публикува снимка в Truth Social, на която имаше карта на цяла Северна Америка и на която канадската територия беше в цветовете на американското знаме: САЩ ще налагат мир чрез война: Тръмп провокира за Гренландия със снимки, пусна и чат с Макрон.

Снимка: Getty Images

В същото време 79-годишният президент на САЩ ясно изрази желанието си да поеме контрола над Гренландия, която е територия на Кралство Дания - друг съюзник в НАТО. Белият дом, който твърди, че се нуждае от острова за целите на националната сигурност, вижда няколко варианта за постигане на тази цел, включително използването на военна сила, но за момента план №1 на Тръмп е покупка.

Намеренията на Тръмп разтревожиха партньорите от НАТО, включително Франция и Германия, и ги накараха да разположат войски в Гренландия. Канадските власти също обмислят да изпратят сили на арктическия остров. „По въпроса за суверенитета над Арктика ние твърдо подкрепяме Гренландия и Дания и напълно подкрепяме тяхното уникално право да определят бъдещето на Гренландия“, заяви канадският премиер Марк Карни на 20 януари в Швейцария, където участва на Световния икономически форум.

Още: Bloomberg: Отбранителната индустрия на САЩ се задъхва, докато китайската лети

Реакцията на канадската армия при инвазия на САЩ - като на муджахидините срещу СССР

Планът за реакция на канадската армия предвижда, че американската инвазия ще започне от юг, като силите на САЩ ще се придвижват с бясна скорост, за да завземат стратегически активи.

Канадските сили не разполагат с достатъчно войници или оборудване, за да отблъснат конвенционална атака, така че ще разчитат на „неконвенционална война“, която ще включва саботаж, засади и война с дронове, съобщава канадското издание The Globe and Mail.

Още: Тръмп, "майната ти": ЕС застана твърдо зад Дания и Гренландия (ВИДЕО)

Неназован официален представител казва, че моделът е вдъхновен от муджахидините - група партизани в Афганистан, които се сражават срещу руснаците в Съветско-афганистанската война (1979-1989 г.), използвайки тактики за нанасяне на удари и отстъпване.

„Целта на такива тактики би била да се нанесат масови жертви на американските окупационни сили“, посочва канадският служител.

Помощ от ядрени сили

В случай на американска атака канадското правителство вероятно ще потърси помощ от други ядрени сили, включително Франция и Великобритания.

Снимка: Getty Images

Още: България и Канада затвърдиха ангажимента си за Източния фланг на НАТО и Черно море

„Знаете, че ако нападнете Канада, целият свят ще ви преследва, дори повече, отколкото в случая с Гренландия. Хората се интересуват от това, което се случва с Канада, за разлика от Венецуела“, заяви пенсионираният генерал-майор Дейвид Фрейзър, който е командвал канадските войски в Афганистан. „Всъщност бихте могли да видите германски кораби и британски самолети в Канада, за да подкрепят суверенитета на страната".

Все пак друг официален представител казва, че отношенията между въоръжените сили на Канада и САЩ остават положителни. Тази седмица двете страни работиха заедно по учение на NORAD (Северноамериканското военновъздушно космическо командване) в Гренландия.

Още: Тръмп се закани и на Великобритания - заради важен за САЩ остров (СНИМКИ)

"Фантазия" е да се вярва, че Тръмп ще атакува Канада

Пенсионираният генерал-лейтенант Майк Дей, който е ръководил канадското командване на специалните сили, заяви, че е „фантазия“ да се вярва, че американците ще започнат инвазия в Канада.

Други експерти и анализатори обаче подчертават, че укрепването на канадската отбрана и изготвянето на планове би помогнало да се възпрепятства заплахата от инвазия, дори тя да е минимална.

„Колкото по-добре Канада приеме този подход към отбраната на родината, толкова по-малко вероятно е всички тези ужасни сценарии, които никой не желае, да се сбъднат някога", казва политологът от Университета в Торонто Айша Ахмад.

Още: Канада избра ключова фигура за посланик в САЩ