Войната в Украйна:

300 войници от Националната гвардия влязоха в Чикаго по заповед на Тръмп (ВИДЕО)

05 октомври 2025, 09:25 часа 453 прочитания 0 коментара
300 войници от Националната гвардия влязоха в Чикаго по заповед на Тръмп (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп нареди разполагането на 300 войници от Националната гвардия в Чикаго като отговор на престъпността в града. Мярката беше предприета часове след като имиграционните власти простреляха въоръжена жена след сблъсъци с протестиращи в предградие на Чикаго. Тръмп планира разполагането на войски в града от седмици. Властите в Чикаго наричат това злоупотреба с власт. Губернаторът на Илинойс заяви, че Тръмп "се опитва да произведе криза".

Още: След призива на Тръмп: И Израел ще освободи заложници

Съд в друг либерален град - Портланд, Орегон – временно блокира администрацията на Тръмп заради намерението да разположи 200 войници там. Войници от Националната гвардия вече бяха разположени в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис, припомня БНТ.

"Влизаме в Чикаго"

Още в началото на септември президентът Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати войски от Националната гвардия в Чикаго, но не уточни точно кога ще се случи това. Тръмп описа Чикаго като "най-опасния град в света". "Чикаго е най-лошият и най-опасният град в света, безспорно", каза той пред журналисти преди месец и добави, че Дж. Б. Прицкер, демократичният губернатор на щата Илинойс, където се намира Чикаго, "се нуждае от помощ, просто още не го знае".

Още: Тръмп призна: Иска да запази контрола над Вашингтон по-дълго от разписаното в закона

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Чикаго Национална гвардия
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес