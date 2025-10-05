300 войници от Националната гвардия влязоха в Чикаго по заповед на Тръмп (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп нареди разполагането на 300 войници от Националната гвардия в Чикаго като отговор на престъпността в града. Мярката беше предприета часове след като имиграционните власти простреляха въоръжена жена след сблъсъци с протестиращи в предградие на Чикаго. Тръмп планира разполагането на войски в града от седмици. Властите в Чикаго наричат това злоупотреба с власт. Губернаторът на Илинойс заяви, че Тръмп "се опитва да произведе криза".

#Chicago, Illinois. Thousands of federal law enforcement officers have been deployed in the city as part of a crackdown on crime.

The governor of the U.S. state of #Illinois has stated that Washington has taken 300 members of the state's #NationalGuard under federal control pic.twitter.com/lQZYVm9ou5 — Tesla Dogs (@TeslaDogs) October 5, 2025

Съд в друг либерален град - Портланд, Орегон – временно блокира администрацията на Тръмп заради намерението да разположи 200 войници там. Войници от Националната гвардия вече бяха разположени в Лос Анджелис, Вашингтон и Мемфис, припомня БНТ.

"Влизаме в Чикаго"

Още в началото на септември президентът Доналд Тръмп заяви, че ще изпрати войски от Националната гвардия в Чикаго, но не уточни точно кога ще се случи това. Тръмп описа Чикаго като "най-опасния град в света". "Чикаго е най-лошият и най-опасният град в света, безспорно", каза той пред журналисти преди месец и добави, че Дж. Б. Прицкер, демократичният губернатор на щата Илинойс, където се намира Чикаго, "се нуждае от помощ, просто още не го знае".

