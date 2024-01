40 години след войната: Аржентина си поиска Фолкландските острови от Великобритания

Министерството на външните работи на Аржентина направи изявление, в което поиска от Лондон да започне отново преговори за спорната територия. В публикуваното на 3 януари съобщение южноамериканската страна заяви, че възнамерява да възстанови суверенитета си над островите и смята това да стане по дипломатически път.

Според Буенос Айрес това е "единственият възможен начин да възстанови упражняването на правата си".

#Argentina's new authorities, led by President Javier Milay, have called on #Britain to return sovereignty over the #Falkland Islands (Malvinas) to them and are offering talks on the issue



In 1982, Argentina and Great Britain even briefly fought over the islands. Great Britain… pic.twitter.com/yzIBMv2SRP