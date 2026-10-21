Абсурд в Канада: Кандидат спечели изборите, без да разбира от политика – искал просто да си плати наема

На общинските избори в град Келоуна, провинция Британска Колумбия в Канада, спечели кандидат, който откровено си призна още в кампанията, че нищо не разбира от политика. Брейди Роджърс получи 12 635 гласа, което му осигури едно от 8-те места в градския съвет. Така с победата си той измества дългогодишния съветник Райън Донахи, който е бил част от общинския съвет в продължение на 15 години (4 мандата) и се бореше за пети.

В куриозната си предизборна кампания Роджърс бе максимално искрен - не искам да съм в политиката, но ми се налага, за да мога да си плащам наема.

"Почти не искам да го правя", "Едва се навих", "Просто се опитвам да си платя наема" повтаряше той, а в социалните мрежи откровено заявяваше, че няма никакъв политически опит и не харесва политическите игри. Дори нещо повече - той откровено си каза: "Нямам представа какво правя и не разполагам с необходимата квалификация".

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При това като бюджет за кампанията си той е разполагал с минимални средства, а рекламните му материали са били изработени от самия него от рециклирани отпадъци.

Иначе Брейди Роджърс е инженер по автоматизация и е основател със съпругата си на стартъп за рециклиране на пластмаса и екологични иновации в Келоуна.

🚨 YOU CAN’T MAKE THIS UP! 😂 Brady Rogers just won a seat on Kelowna City Council with 12,635 votes. His campaign pitch? Do I enjoy politics? No. Do I know what I’m doing? No. Am I qualified? Also no. HE ACTUALLY WON! 🤣 Political science professors will be studying this one for YEARS. — Marc Nixon (@MarcNixon24) October 19, 2026

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