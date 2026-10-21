Неочакван обрат в квантовата физика: Ръкописът на Шрьодингер е бил пазен в тайна в продължение на 80 години

Открит ръкопис на автора на известната „Котката на Шрьодингер“ предоставя нов поглед върху това, което Ервин Шрьодингер е мислил за природата на реалността.

Ръкописът на Шрьодингер

Повече от 80 години в австрийска библиотека се съхранява ръкопис, написан от един от основателите на квантовата физика, Ервин Шрьодингер. Този тристраничен документ е открит от учени от Женевския университет и съдържа информация за един от най-разгорещените дебати в квантовата механика. Този забравен ръкопис позволява на учените да хвърлят нов поглед върху това какво е мислил самият Ервин Шрьодингер за природата на реалността. Статията е публикувана на сървъра за препринти arXiv, пише ScienceAlert.

В класическата физика не съществува такова нещо като истинска случайност. Дори хвърлянето на монета е подчинено на физични закони, които на теория правят възможно да се предвиди резултатът от това хвърляне.

Това явление се нарича детерминизъм. Това е концепцията, че всяко събитие в класическия свят е определено от предварителни условия, дори и да не знаем всички тези условия. По същество никое събитие или явление не е случайно.

Но квантовата механика работи по съвсем различни правила. На квантово ниво поведението на елементарните частици може да бъде описано само чрез вероятности. Можем да изчислим вероятността за определен резултат с невероятна точност, но е невъзможно да се предвиди точно как ще се държи дадена частица.

И тук възниква въпросът: Вселената случайна ли е на фундаментално ниво или има някакви скрити фактори, които определят поведението на частиците, които квантовата механика все още не взема предвид? Тези хипотетични скрити фактори се наричат ​​скрити променливи. Тоест, те са неизвестни свойства или условия, които, ако бъдат разбрани, биха позволили на физиците да предскажат квантовото поведение на отделните частици.

В началото на 30-те години на миналия век и след това през първата половина на 40-те години на миналия век, серия от научни статии от видни математици и физици предполагат, че такива скрити променливи не могат да съществуват. Учените твърдят, че квантовата случайност е реална и че никакво количество допълнителна информация не може да направи индивидуалните резултати предсказуеми.

През 1944 г. Ервин Шрьодингер написва ръкопис, който остава забравен в продължение на 80 години. Физикът разработва математически модел, в който резултатът от събитията зависи както от скритата променлива на частицата, така и от условията, които я засягат. Този модел му позволява да възпроизведе вероятностите, предсказани от квантовата механика, без да е необходимо всяко отделно взаимодействие да е случайно. Неговият модел може да се използва за прогнозиране на бъдещото поведение на частицата.

Шрьодингер се е стремял да защити детерминизма не защото самият той е бил негов твърд поддръжник. Той просто е защитавал самата възможност за съществуване на детерминизъм, опровергавайки твърдението, че той е принципно невъзможен. Защо Шрьодингер не е публикувал ръкописа си, остава загадка.

Заслужава да се отбележи, че още през 20-те години на миналия век, преди да се формира квантовата механика, Шрьодингер твърди, че законите на природата може да не се определят от някакъв скрит механизъм на напълно предсказуеми събития. Той дори нарича класическия детерминизъм „философско суеверие“. Съдейки по непубликуван ръкопис, неговата позиция не се е променила коренно до 40-те години на миналия век и не се е променила оттогава.

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