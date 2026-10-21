По чудо никой не е пострадал: Огромно парче от китайска ракета, изстреляна в Космоса, падна в Индонезия

Огромно парче отломки, за което се смята, че е от китайска ракета, паднала от Космоса, беше открито близо до град Сампит на индонезийския остров Калимантан в понеделник, 19 октомври. Във вторник, 20 октомври, наблизо беше открито второ парче отломки, за което се смята, че е от същата ракета. Първото парче, широко около 9 метра, падна върху плантация с маслодайни палми близо до жилищни сгради. По чудо никой не е пострадал, пише France24.

Индонезийските власти са започнали разследване на инцидента, който е можел да доведе до жертви.

Отломки от китайската ракета Zhuque-2E, която е изстреляла няколко спътника в Космоса

Работник в PT Agro Bukit, компания за палмово масло, открил метален предмет близо до жилищни и промишлени съоръжения. Първоначално работникът помислил, че това са отломки от самолет. Обектът се намирал на плантация за маслодайни палми на около три километра от жилищния комплекс PT Agro Bukit. При падането на ракетата на плантацията не е имало работници, въпреки че по това време те е трябвало да бъдат там. Според съобщенията местните жители чули силна експлозия вечерта в понеделник, 19 октомври. Вероятно е причинена от падащия метален предмет. Местната полиция съобщи, че предметът е наподобявал голяма извита алуминиева плоча с ширина около 9 метра, със следи от горене.

Националната агенция за изследвания и иновации на Индонезия заяви, че обектът е космически отломки и вероятно е част от китайска ракета Zhuque-2E, за която китайското правителство заяви миналата седмица, че е изстреляла няколко китайски спътника в Космоса.

Обикновено, след като доставят полезен товар в орбита, ракетните степени се връщат в атмосферата и изгарят там. В същото време навлизането в атмосферата се осъществява контролирано над океаните, за да се избегне евентуално падане на отломки върху населени места. Факт е, че някои части на ракетите може да не изгорят в атмосферата.

Индонезийски изследователи откриха и втори космически отломки, за които се смята, че са от същата китайска ракета, на около 1 километър от първото място на отломките. Находката е открита сутринта във вторник, 20 октомври. Обектът е с кръгла форма и изглежда е направен от алуминиева сплав.

Индонезийските власти започнаха разследване на инцидента, свързан с падащи космически отломки. Отломките в момента се изследват в близка военна авиобаза.

Съгласно международното право, страната, която изстрелва ракета в Космоса, е отговорна за всякакви щети, причинени от отломки от тази ракета на земната повърхност. Индонезийски власти заявиха, че никой не е пострадал и няма щети от падането на отломките.

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