Американски конгресмен подаде оставка след тежки обвинения в сексуално посегателство

14 април 2026, 7:03 часа 503 прочитания 1 коментар
Американският конгресмен Ерик Суолуел, демократ от Калифорния и кандидат за губернатор на щата, подаде оставка заради обвинения в сексуално посегателство, предаде Асошиейтед прес. Решението слага край на продължилата седем години кариера на Суолуел като конгресмен и участието му като фаворит в надпреварата за губернаторския пост в щата Калифорния.

"Дълбоко се извинявам на моето семейство, екип и избиратели за грешките в преценката, които съм правил в миналото", написа конгресменът в социалните мрежи и допълни: "Ще се боря да докажа несъстоятелността на сериозните неверни обвинения, които ми бяха отправени. Въпреки това трябва да поема отговорността и последиците за грешките, които съм правил".

Според публикации на CNN бивша служителка в районния му офис го обвинява в две непоискани сексуални срещи – през 2019 г., когато е работила за него, и през 2024 г., след като е напуснала. Тя е заявила, че по време на втория инцидент, станал в хотел в Ню Йорк, е била изнасилена.

Суолуел отхвърля обвиненията като "абсолютно неверни" и заяви, че ще се защитава. Въпреки това редица водещи представители на Демократическата партия го призоваха да прекрати участието си в надпреварата за губернатор и да напусне Конгреса.

Виолета Иванова
