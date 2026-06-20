Арестуваха мъж за заплаха срещу президента на Коста Рика

Властите в Коста Рика арестуваха мъж по подозрение за смъртна заплаха срещу президента Лаура Фернандес. Това съобщава "Ройтерс", като цитира изявление на министерството на сигурността на централноамериканската страна. Не се съобщава за нападение срещу президента, но Фернандес беше евакуирана по-рано през деня. Още: Съдът в Коста Рика поиска имунитета на президента

Какво се случи?

Това стана по време на обиколката ѝ в северната част на страната, за да види последиците от незаконния добив на злато, след като наблизо беше чута детонация.

Фернандес положи клетва на 8 май 2026 г. Преди да се кандидатира за президент, тя бе министър на планирането.

Тя е втората жена президент на Коста Рика след Лора Чинчила.

Какво се случи още в Коста Рика?

Припомняме, че през миналата година Върховният съд на Коста Рика поиска от законодателния орган на страната да отнеме имунитета на президента Родриго Чавес, за да може той да бъде изправен пред съда по обвинения в корупция, предаде Асошиейтед прес и БТА. Чавес е обвинен във възлагане на изгодни договори за консултантски услуги на свой близък сътрудник. Президентът отрича да е извършил нарушение.

Канцеларията му не коментира веднага решението, което съдиите взеха с 15 на 7 гласа. Върховният съд на Коста Рика никога досега не е приемал искане за отнемане на имунитета на президент. Сега делото се отнася до Конгреса, който е доминиран от опозиционни депутати и има последната дума, отбелязва АП.

Прокурорите обвиняват Чавес, че е злоупотребил с властта си, като е пренасочил част от договор за 32 000 долара, финансиран от Централноамериканската банка за икономическа интеграция, към своя съветник и стратег на кампанията Федерико "Чореко" Крус.

Върховният съд поиска министърът на културата и бивш началник на кабинета на Чавес - Хорхе Родригес, да бъде изправен пред съда по същото дело.

Случаят бе разкрит за първи път през 2023 г., когато местните медии публикуваха изтекли аудиозаписи, за които се твърдеше, че показват как Чавес обсъжда участието на Крус в договорите.

Срещу Чавес и неговите съюзници се водят и други дела. Главният прокурор на Коста Рика внесе миналата седмица отделно обвинение, което уличава президента в незаконно финансиране на предизборната кампания през 2022 г. Чавес отхвърля и тези обвинения.

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