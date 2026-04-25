Аржентина води преговори с Великобритания за Фолкландските острови

25 април 2026, 7:37 часа 576 прочитания 0 коментара
Правителството на Аржентина потвърди готовността си да възобнови двустранните преговори с Великобритания относно спора за суверенитета над Фолкландските острови (които Аржентина познава като Малвинските острови), съобщава "Ройтерс". Изявлението на външния министър Пабло Кирно беше в отговор на коментари на говорител на британския премиер Кийр Стармър. Още: Изтекъл имейл: Пентагонът обсъжда изключване на Испания от НАТО, подпалва пак военни страсти за Фолкландските острови

"Аржентинската република отново изразява готовността си да възобнови двустранните преговори с Обединеното кралство, които ще позволят намирането на мирно и окончателно решение на спора за суверенитета и ще сложат край на специфичната колониална ситуация, в която те се намират", заяви външният министър Пабло Кирно в социалните мрежи.

Припомняме, че това се случва след вътрешен имейл от Пентагона, предлагащ преразглеждане позицията на САЩ относно Фолкландските острови като наказание за позицията на Великобритания по отношение на войната с Иран.

Фолкландските острови са британска задморска територия, разположена на архипелаг в южната част на Атлантическия океан, на около 483 км източно от крайбрежието на Южна Америка, 1080 км западно от британската територия Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови (скалите Шаг) и 940 км северно от остров Елефант в Южните Шетландски острови, Антарктика. Островната група е с вулканичен произход, като се отличават два по-големи острова – Западен Фолкланд и Източен Фолкланд. 

Островите са обект на вековен спор между Аржентина и Великобритания. Втората окупира Фолкландските острови през януари 1833 г., а 150 години по-късно Аржентина се опитва да си върне териториите със сила. Това предизвиква хаос в коридорите на консервативното правителство на Маргарет Тачър и впоследствие довежда до военен конфликт между двете държави през 1982 г., наречен Фолкландска война. Войната е спечелена от Великобритания и островите остават нейно отвъдморско владение, но Аржентина не се отказва официално от претенциите си.

През 2013 г. жителите на островите гласуваха с огромно мнозинство за оставането им като отвъдморска територия на Обединеното кралство, като 99,98% от хората подкрепиха предложението.

Островите обаче остават източник на напрежение между Лондон и Буенос Айрес. През януари тази година аржентинското външно министерство призова Обединеното кралство да се започнат отново преговори за спорната територия.

Антон Иванов
