Аутопсията на "новия Джордж Флойд" потвърждава убийство (СНИМКИ)

Before being shot to death by an Atlanta Police officer in the parking lot of a fast food restaurant, Rayshard Brooks had a cordial conversation about being in the area to visit his mother's grave and to celebrate one of his young daughter's birthdays. https://t.co/6V0LArCNZ1 — ABC News (@ABC) June 15, 2020

The death of Rayshard Brooks, a black man killed by a white police officer in Atlanta, was a homicide caused by gunshot wounds to the back, coroner says https://t.co/zbL6kWnNGs via @SharonBernstein pic.twitter.com/sBDVf6DG6v — Reuters (@Reuters) June 15, 2020

The police chief in the US city of Atlanta resigned after a white officer fatally shot a 27-year-old Rayshard Brooks black man during an arrest and this new killing has injected fresh anger into protests against racism and police brutality.#smartbusiness#Smart24News pic.twitter.com/Mc8TCkpks1 — Horsechoker (@Horsechokah) June 15, 2020

Жертвата е 27-годишният Райшард Брукс, който умира при проверка на документите му от полицията. Бил заварен да спи в колата си край крайпътен ресторант.Инцидентът става в петък вечерта - три седмици след смъртта на Джордж Флойд , предизвикал масови протести в САЩ и по света срещу расизма и полицейското насилие. Според доклад в полицията, Брукс е оказал съпротива при опит за арест. Аутопсията, извършена в неделя, обаче доказва, че Брукс е бил прострелян два пъти в гърба, съобщава CNN.Документът посочва, че Райшард Брукс е починал от увреждане на органи и загуба на кръв, причинени от двете огнестрелни рани. Според патолозите е извършено убийство . Убийството на 27-годишния Райшард Брукс предизвика протести и дори подпалване на ресторанта от мястото на убийството.Заради инцидента шефът на полицията в Атланта Ерика Шийлдс вече подаде оставка. Тя ръководи службата от 2016 г.