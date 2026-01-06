Белият дом: Гренландия доброволно трябва да стане част от САЩ. Откъде накъде Дания има претенции?

Заместник-началникът на кабинета на Белия дом Стивън Милър разясни каква е официалната позиция на администрацията на президента Доналд Тръмп по отношение на остров Гренландия, който е автономна част от Кралство Дания. "Гренландия трябва да бъде част от Съединените щати", заяви той в прав текст пред CNN.

Той отхвърли нуждата от военни действия от страна на САЩ, за да бъде присъединен островът към Щатите като заяви: "Никой няма да се бори по военен път със САЩ за бъдещето на Гренландия".

Същевременно Милър постави под въпрос "териториалните претенции" на Дания. "На какво се основават техните териториални претенции? На какво се основава твърдението им, че Гренландия е колония на Дания?", заяви той.

Милър, също както и Тръмп, определи въпроса за това, че островът трябва да стане собственост на САЩ като "необходимост" за защитата на националните интереси на Вашингтон.

Неслучайно именно съпругата на Стивън Милър, която е блогър - Кейти Милър, преди дни пусна пост в социалната мрежа Х, в който показа карта на Гренландия в цветовете на американското знаме с многозначителния коментар "СКОРО".

Същевременно The ​​Economist пише, че Белият дом разработва проект на споразумение с Гренландия, което може да бъде предложено директно на правителството на острова. Част от документа е Споразумение за свободно асоцииране, което да включва финансиране от страна на САЩ и подобряване на жизнения стандарт на населението на Гренландия, която в замяна на това да е длъжна да предаде въпросите на отбраната на Вашингтон, запазвайки вътрешното си самоуправление.

Според изданието по този начин администрацията на Тръмп цели две неща: задълбочаване на разделението между Гренландия и Дания и започване на директни преговори с властите на острова, заобикаляйки Копенхаген.

Припомняме как рязко вчера гренландският премиер Йенс-Фредерик Нилсен отговори на заплахите на Тръмп да поеме контрола над острова: