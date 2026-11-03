Защо в нашата реалност има само едно измерение на времето: Физиците откриха неочакван отговор

Новата теория помага да се обясни защо например няма три измерения на времето, точно както няма три измерения на пространството.

Откритието на учените

Преди повече от 100 години Алберт Айнщайн доказа, че пространството и времето са свързани в единна тъкан от пространство-време. Известно е, че има три измерения на пространството и едно измерение на времето. Но защо има само едно измерение на времето, а не повече? Нова теория предлага неочакван отговор. Всичко се крие в невидимите градивни елементи, подобни на парчетата от пъзел, които изграждат Космоса. Резултатите от изследването са публикувани на сървъра за препринти arXiv, пише ScienceAlert .

Физиците решили да разберат с помощта на виртуални геометрични фигури дали могат да ни създадат структурата на Вселената, където има три измерения на пространството и едно измерение на времето. За целта те използвали опростен модел на квантова гравитация. Моделът разглежда един вид миниатюрна Вселена, която е построена като къща от карти и може да преминава от четири измерения до нула.

Моделът се основава на четириизмерни симплекси, съставени от триизмерни тетраедри, които от своя страна са съставени от двуизмерни триъгълници, образувани от едномерни ръбове, свързващи се във върхове с нулево измерение.

Физиците са определили дължините на ръбовете на тези елементи на случаен принцип, като са задали долна граница от 10 минус 35 градуса от метър, при която нашето физическо разбиране за света спира да работи. Горната граница съответства на мащаба, при който Вселената спира да се държи като гладък континуум и започва да прилича на назъбен пъзел.

Учените са разгледали и три различни топологии или космически пейзажи, състоящи се от около 100 000 симплекса, организирани в различни конфигурации. Освен това, физиците са класифицирали всички ръбове на тези елементи като пространственоподобни, т.е. аналози на физическите разстояния, или времеподобни, т.е. аналози на времевите интервали.

Повече от 20 милиарда симулационни резултата, базирани на различни симплекси, показват, че се появява четириизмерна Вселена. В около 85% от случаите парчетата от космическия пъзел се подреждат в пространствено-времева структура, състояща се от три измерения на пространството и едно измерение на времето, показват симулациите.

В около 6% от случаите възниква Вселена с четири измерения на пространството и пълна липса на време, но тя не се разширява и е статична, което не съответства на реалността. В 8% от случаите се образува вселена, в която има две измерения на пространството и времето. Но такъв резултат се получава само ако дължините на ръбовете на виртуалните фигури се считат за пространственоподобни, но това също е невъзможно в реалността.

Както показват симулациите, градивните елементи на пространството могат да бъдат свързани помежду си само в конфигурация, в която съществуват четирите измерения, с които сме познати.

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