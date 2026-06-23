Манчестър Сити готви третия най-скъп трансфер в историята на футбола

Манчестър Сити е на път да финализира първия си голям трансфер през летния трансферен прозорец. Тук обаче не става дума за играч, който ще бъде в титулярния състав на отбора през следващия сезон. Вместо това, според информациите, клубът е на прага да приключи преговорите с Челси за назначаването на Енцо Мареска за следващия си мениджър. На италианеца е възложена тежката задача да замести Пеп Гуардиола, който потвърди, че ще напусне "Етихад" в края на месеца.

Ман Сити плаща внушителна сума за Мареска

Според репортера Джанлука Ди Марцио от "Sky Italia", между "гражданите" и техните съперници от Висшата лига е постигнато устно споразумение за привличането на Мареска. Италианският специалист все още има договор на "Стамфорд Бридж" до 2029 година, въпреки че технически беше освободен от длъжност през януари, когато беше заменен от Лиъм Розениор. Според информацията Мареска ще подпише тригодишен договор с бившите английски шампиони, но за да стане това, Манчестър Сити ще трябва да заплати компенсация, за да го освободи от договора му с Челси. Тази сума възлиза на впечатляващите 20 милиона евро, което не само е значителна за треньор, но и е сред най-високите, плащани някога за наставник в историята на спорта.

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Най-скъпите треньорски трансфери в историята

Всъщност, според информация на Transfermarkt, ако Мареска премине на "Етихад" за посочената сума, той ще се превърне в третия най-скъп треньор в историята. Само двама наставници са стрували повече от италианския специалист - Греъм Потър (който напусна Брайтън, за да премине в Челси за 25 млн. евро през 2022 г.) и Юлиан Нагелсман (който се присъедини към Байерн Мюнхен от РБ Лайпциг през 2021 г. за 25 млн. евро). Мареска ще се нареди в списъка на най-скъпите главни треньори за всички времена, изпреварвайки трансфера на Жозе Моуриньо от Интер в Реал Мадрид през 2010 г., който по онова време струваше на испанския гранд внушителните 16 млн. евро компенсация. И макар сумата да е сравнително малка в сравнение с това, което Ман Сити е свикнал да плаща за играчи, тя все пак подчертава желанието на клуба да наеме Мареска като наследник на Гуардиола.

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